دهمین نمایشگاه کتاب فارس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست نمایشگاه بین المللی فارس صبح یک شنبه در مراسم گشایش دهمین نمایشگاه کتاب استان فارس، گفت: در نمایشگاه کتاب فارس بیش از 100 هزار عنوان کتاب از انتشارات سال جاری ارایه می شود.

عبدالناصر اسکندری افزود: دهمین نمایشگاه کتاب فارس با تغییراتی برپا شده که از جمله آنها دسته بندی شدن اختصاصی کتابها و عناوین است که در 700 غرفه و پنج سالن به صورت اختصاصی به ناشرین بخشهای مختلف تعلق دارد.

وی با بیان اینکه بخش اطلاع رسانی در سالنهای پنجگانه نمایشگاه فعال است، ادامه داد: فعالیت بخش اطلاع رسانی در ورودی هر سالن از جمله اقدامات دیگر برای راحتی بازدید کنندگان است که بازدید کنندگان بتوانند به راحتی کتاب های مورد نظر خود را مشاهده کنند.

سرپرست نمایشگاه بین المللی فارس در ادامه سخنان خود به فروش بن کتاب نیز اشاره کرد و گفت: 750 میلیون تومان بن کتاب با میزان شارژ 20 تا 40 هزار تومان در اختیار خریداران کتاب قرار داده خواهد شد.

اسکندری یادآور شد: برای خرید بن کتاب با همکاری بانک صادرات 15 گیشه در نظر گرفته شده و خریداران می توانند با به همراه داشتن کارت شناسایی و کد ملی از این خدمات استفاده کنند.

وی در خصوص تخفیفات ارائه شده در این نمایشگاه نیز تاکید کرد: استفاده کنندگان از بن کتاب در مجموع از 40 درصد تخفیف خرید کتابهای موجود در نمایشگاه برخوردار خواهند شد.

سرپرست نمایشگاه استان فارس ادامه داد: برخی از غرفه ها تا 50 درصد تخفیف کتابهای منتشر شده سال جاری خود را در اختیار خریداران قرار می دهند.

دهمین نمایشگاه کتاب فارس از 29 آبان آغاز و تا پنج آذر ماه ادامه خواهد داشت.