ارتقای کیفیت پخت نان در ایلام پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه منصوری در حاشیه برپایی جشنواره گندم، آرد و نان در ایلام اظهار داشت: جشنواره گندم، آرد و نان با هدف تقدیر از برترین‌های بخش کشاورزی به ویژه صاحبان نانوایی‌های برتر و تولیدکنندگان آرد و نان برپا شده است.

وی اضافه کرد: این جشنواره با تلاش کارکنان اداره کل غله استان ایلام، جهاد کشاورزی، شهرداری ایلام و ... در استان ایلام اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: این دستگاه اجرایی در استان ایلام برنامه‌های ویژه‌ای را در جشنواره گندم، آرد و نان تدارک دیده است.

مدیرکل غله استان ایلام گفت: در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه دستاوردهای استان در زمینه ارتقاء کیفیت پخت نان دایر می‌شود.

وی ادامه داد: کارگاه نحوه اموزش کاشت، داشت و برداشت گندم، آموزش پخت نان از جمله برنامه‌های این جشنواره است.

