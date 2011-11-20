فضل‌الله شریعت پناهی، مدیر گروه اجتماعی شبکه سه درباره حذف آیتم "هشت" در برنامه "خنده بازار" به خبرنگار مهر گفت: دلیل حذف این آیتم بنا به درخواست نویسندگان برنامه "خنده بازار" بود، چرا که دوستان نویسنده به ما اعلام کردند که طرح جدیدی برای این آیتم ندارند.

وی در ادامه افزود: نظر دوستان نویسنده این بود که مبادا با قرار دادن این آیتم در سری جدید برنامه "خنده بازار" بدون آن که طرح جدیدی داشته باشند، به ورطه تکرار بیفتند، به همین دلیل این آیتم را حذف کردند. در مجموع مسئله خاصی نبوده است.

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه در پاسخ به این سئوال که برخی معتقدند اعتراض مسئولان سیما باعث حذف این آیتم شده، توضیح داد: نه، چنین مسئله‌ای صحت ندارد. آقای دارابی معاون محترم سیما و آقای پورمحمدی مدیر شبکه سه از برنامه "خنده بازار" حمایت کردند و در این باره مسئولان هیچ اعتراضی نکردند.

شریعت‌پناهی خاطرنشان ساخت: حتی دوستان نویسنده چند طرح هم برای آیتم "هشت" نوشتند، اما از آنجایی که طرح‌های نوشته شده چندان خوب در نیامد، به همین دلیل گروه سازنده تصمیم گرفتند این آیتم را حذف کنند.

وی درباره اعتراض رضا صادقی درباره این برنامه و توهینی که به مردم جنوب کرده، توضیح داد: در سری قبل این برنامه که ماه رمضان پخش شد در یکی از آیتم‌ها به رضا صادقی پرداخت شده بود که فکر می‌کنم در آیتم "چهارپایه داغ" بود. بعد از آن دیگر آیتمی درباره ایشان نداشتیم و هرگز توهینی به این خواننده نشده است.

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه یادآور شد: بارها آقای پورمحمدی مدیر شبکه سه از کسانی که اگر توهینی در این برنامه به آنها شده، عذرخواهی کرده‌اند. در مجموع سری جدید برنامه "خنده بازار" به هیچ کس توهین نکرده و سعی کرده‌ایم در این باره دقت بیشتری داشته باشیم، به همین دلیل به شخصیت‌هایی که خیلی چهره هستند، نپرداختیم.

شریعت‌پناهی در پایان گفت: اگر دوستان نویسنده در سری جدید این برنامه که قرار است نوروز 91 روی آنتن برود به طرح خوبی برسند آیتم "هشت" را خواهیم داشت.