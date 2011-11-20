قطعنامه بدون اجماع اعتبار آژانس را زیر سوال برد/ مذاکره با ایران تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "گلین دیویس" روز گذشته شنبه در گفتگو با خبرگزاری کویت در وین پایتخت اتریش اظهار داشت: قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام حامل پیامی محکم به ایران بود و آن اینکه تهران باید به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.

وی خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات گروه 1+5 با ایران شد و گفت: آمریکا بر این باور است که تصویب قطعنامه ضد ایرانی بدون اجماع حامل پیامی اشتباه به تهران است و اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی را زیر سوال برد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که قدرتهای غربی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش جمعه گذشته موافقت خود را با مفاد قطعنامه ضد ایرانی که در آن فعالیتهای هسته ای ایران مورد انتقاد قرار گرفته، اعلام کردند.

اما به دلیل مخالفت چین و روسیه با اعمال تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه مذاکره در این باره به بهار آتی (مارس آینده) موکول شد.

در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا موافقت خود را با ازسرگیری مذاکرات هسته ای بدون هیچ پیش شرطی اعلام کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی نیزموظف است تا یافته های جدید خود درباره موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران را تا مارس آتی ارائه دهد.