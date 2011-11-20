به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "تئو سوانسیگر" که روز گذشته متعاقب حادثه‌ای که برای رفعتی روی داد سفرش به "ویسپادن" برای تماشای دیدار تیم‌های فوتبال زنان آلمان و قزاقستان را لغو کرد گفت که داور دیدار تیم‌های کلن و ماینتس به وسیله کمک‌هایش از مرگ نجات یافته است.

در نشست خبری که روز گذشته به همین منظور برگزار شد، سوانسیگر با توجه به اطلاعاتی که از پلیس دریافت کرده بود اعلام کرد که رفعتی قصد خودکشی داشته است اما پیش از اینکه خیلی دیر شود به وسیله کمک‌هایش نجات یافته است.

سوانسیگر به sport.de گفت: بابک رفعتی در حال حاضر در شرایط نسبتا مساعدی قرار دارد و مراقبت‌های شدید پزشکی از وی به عمل می آید.

وی در ادامه افزود: کمک داورها با وضعیت دشواری مواجه شدند اما به نظر می رسد در حال حاضر با آن کنار می آیند و تحت مراقبت روانپزشکان هستند.

"آندره فاسبندر"، سخنگوی پلیس آلمان هم گفت اتفاقی که برای رفعتی روی داده به نظر خودکشی بوده است.

ماجرای با اطلاع شدن کمک‌ها از حادثه‌ای که برای رفعتی روی داد از این قرار بود داور اول مسابقه در نشست پیش از مسابقه شرکت نکرد. آنها باید پس از آن، هتل محل اقامت خود را به سوی "مونگرسدورفر اشتادیون" ترک می کردند.

دکتر سوانسیگر در ادامه تصریح کرد: کمک‌ها گفتند که همگی آنها شب قبل از مسابقه با هم بودند و همه چیز بخوبی پیش رفت اما رفعتی فردا صبح سر میز صبحانه حاضر نشد، البته موضوعی غیرعادی تلقی نمی شد. در ساعت 13:30 قرار بود داوران به محل مسابقه بروند که رفعتی در جمع آنها حاضر نشد و این در حالی بود که این داور به وقت شناسی شهرت دارد. پس از آن کمک‌ها تلاش کردند تا با او تماس بگیرند اما موفق به انجام این کار نشدند. آنها سپس به در اتاق رفعتی رفتند و در زدند و وقتی پاسخی نگرفتند از کارمند هتل خواستند که در را باز کند.

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان افزود: کمک داوران در حالی رفعتی را دیدند که در وان حمام قرار داشت و خون بسیاری از او رفته بود. آنها هر کاری از دست‌شان برمی آمد انجام دادند. از این سه کمک داور باید تشکر بسیاری کرد و چنانچه در حال حاضر شرایط رفعتی چندان وخیم نیست، به خاطر این سه داور است.

رفعتی در سال 2005 پا به عرصه داوری در بوندس‌لیگا گذاشت و سه سال بعد به فهرست داوران فیفا اضافه شد. وی جانشین "مارکوس مرک" در فهرست داوران بین المللی فوتبال آلمان شد.

دکتر سوانسیگر می گوید دلایل این خودکشی نامعلوم باقی مانده با این حال باید گفت این می تواند به فشاری باشد که در فوتبال مدرن بر روی یک داور قرار دارد.

وی گفت: ما همگی امیدواریم که رفعتی سلامتی خود را بازیابد و البته علت این حادثه مشخص شود. او اکنون در وضعیت مساعدی قرار دارد. مشکل است دریابیم که چرا مرد جوانی خودش را در شرایطی قرار می دهد که راه گریزی نیست. همه ما می توانیم تصور کنیم که این روزها چه فشاری بر روی داوران قرار دارد با این حال قادر نیستیم شرایط را به سود آنها تنظیم کنیم.