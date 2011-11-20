توزیع شیر در مدارس قم هنوز اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید می‌گذرد و عدم توزیع شیر در مدارس باعث نگرانی خانواده‌های دانش آموزان شده است.



این در حالی است که حدود دو هفته گذشته وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل توزیع شیر را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد اما این طرح به دلیل عدم استقبال از فراخوان مناقصه در قم اجرایی نشده است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم که شامگاه شنبه در همایش ستادهای شاهد استان، نواحی تابعه و شورای مدارس شاهد و ایثارگر سخنرانی می‌کرد با اشاره به این موضوع گفت: مناقصه توزیع شیر در مدارس قم را برگزار کردیم اما فقط یک شرکت در این مناقصه حضور پیدا کرد.



محمدحسین امین جعفری ادامه داد: با وجود دستگاه‌های نظارتی استان نمی‌توان این طرح را با یک شرکت اجرایی کرد.



وی از برگزاری دو دوم مناقصه واگذاری طرح توزیع شیر در مدارس استان خبر داد و اظهار داشت: این مناقصه در هفته آینده برگزار می‌شود.



امین جعفری بیان داشت: توزیع شیر در مدارس ابتدایی قطعی است اما در مورد سایر مقاطع تحصیلی باید تصمیم‌گیری شود.