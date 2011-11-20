توزیع شیر در مدارس قم هنوز اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید میگذرد و عدم توزیع شیر در مدارس باعث نگرانی خانوادههای دانش آموزان شده است.
این در حالی است که حدود دو هفته گذشته وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل توزیع شیر را به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ کرد اما این طرح به دلیل عدم استقبال از فراخوان مناقصه در قم اجرایی نشده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم که شامگاه شنبه در همایش ستادهای شاهد استان، نواحی تابعه و شورای مدارس شاهد و ایثارگر سخنرانی میکرد با اشاره به این موضوع گفت: مناقصه توزیع شیر در مدارس قم را برگزار کردیم اما فقط یک شرکت در این مناقصه حضور پیدا کرد.
محمدحسین امین جعفری ادامه داد: با وجود دستگاههای نظارتی استان نمیتوان این طرح را با یک شرکت اجرایی کرد.
وی از برگزاری دو دوم مناقصه واگذاری طرح توزیع شیر در مدارس استان خبر داد و اظهار داشت: این مناقصه در هفته آینده برگزار میشود.
امین جعفری بیان داشت: توزیع شیر در مدارس ابتدایی قطعی است اما در مورد سایر مقاطع تحصیلی باید تصمیمگیری شود.
قم - خبرنگار مهر: با وجود ابلاغ دستورالعمل توزیع شیر در مدارس، این طرح به دلیل عدم استقبال از مناقصه اعلام شده اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید میگذرد و عدم توزیع شیر در مدارس باعث نگرانی خانوادههای دانش آموزان شده است.
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