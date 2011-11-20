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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

جدول زمانبندی آزمون آیلتس 2012 دانشگاه آزاد اعلام شد

جدول زمانبندی آزمون آیلتس 2012 دانشگاه آزاد اعلام شد

دانشگاه آزاد اسلامی تاریخهای برگزاری و اعلام نتایج آزمونهای آیلتس سال 2012 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی زمان برگزاری آزمونهای آیلتس در سال 2012 از 17 دی ماه آغاز می شود و تا 20 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

جدول زمانی آزمونهای آیلتس دانشگاه آزاد

تاریخ برگزاری آزمون ACADEMIC/GENERAL TRAINING تاریخ اعلام نتایج

7 ژانویه 2012

17 دی ماه 90

 AC/GT

21 ژانویه 2012

1 بهمن ماه 90

4 فوریه 2012

15 بهمن ماه 90

 AC

18 فوریه 2012

29 بهمن ماه 90

18 فوریه 2012

29 بهمن ماه 90

 AC/GT

3 مارس 2012

13 اسفند 90

10 مارس 2012

20 اسفندماه 90

 AC/GT متعاقبا اعلام می شود

داوطلبان می توانند برای ثبت نام در آزمون به سایت iauset.com مراجعه کنند.

کد مطلب 1464012

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