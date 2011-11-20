جدول زمانبندی آزمون آیلتس 2012 دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی زمان برگزاری آزمونهای آیلتس در سال 2012 از 17 دی ماه آغاز می شود و تا 20 اسفندماه ادامه خواهد داشت.
جدول زمانی آزمونهای آیلتس دانشگاه آزاد
|تاریخ برگزاری آزمون
|ACADEMIC/GENERAL TRAINING
|تاریخ اعلام نتایج
|
7 ژانویه 2012
17 دی ماه 90
|AC/GT
|
21 ژانویه 2012
1 بهمن ماه 90
|
4 فوریه 2012
15 بهمن ماه 90
|AC
|
18 فوریه 2012
29 بهمن ماه 90
|
18 فوریه 2012
29 بهمن ماه 90
|AC/GT
|
3 مارس 2012
13 اسفند 90
|
10 مارس 2012
20 اسفندماه 90
|AC/GT
|متعاقبا اعلام می شود
داوطلبان می توانند برای ثبت نام در آزمون به سایت iauset.com مراجعه کنند.
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