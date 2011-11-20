جدول زمانبندی آزمون آیلتس 2012 دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی زمان برگزاری آزمونهای آیلتس در سال 2012 از 17 دی ماه آغاز می شود و تا 20 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

جدول زمانی آزمونهای آیلتس دانشگاه آزاد

تاریخ برگزاری آزمون ACADEMIC/GENERAL TRAINING تاریخ اعلام نتایج 7 ژانویه 2012 17 دی ماه 90 AC/GT 21 ژانویه 2012 1 بهمن ماه 90 4 فوریه 2012 15 بهمن ماه 90 AC 18 فوریه 2012 29 بهمن ماه 90 18 فوریه 2012 29 بهمن ماه 90 AC/GT 3 مارس 2012 13 اسفند 90 10 مارس 2012 20 اسفندماه 90 AC/GT متعاقبا اعلام می شود

داوطلبان می توانند برای ثبت نام در آزمون به سایت iauset.com مراجعه کنند.