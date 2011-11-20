کافی نتهای استان سمنان شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد سید علی میراحمدی صبح یکشنبه از آغاز اجرای طرح سرکشی ماموران پلیس فتا از کافی نت های شهرستان سمنان خبر داد.

وی گفت: شناسنامه دار کردن کافی نت ها و ارائه آموزشهای لازم توسط کارشناسان مجرب پلیس فتا به متصدیان این واحدهای صنفی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.



سرگرد میراحمدی از تخلف سه کافی نت شهرستان سمنان در این زمینه، تشکیل پرونده قضایی و پلمپ آنها خبر داد.



به گفته وی، در صورت وقوع جرم چنانچه پس از ردزنی به آی پی کافی نتی برسیم که متصدی آن به علت نصب نکردن دوربین و نداشتن مشخصات افراد نتواند مجرم را معرفی کند به واسطه در اختیار قراردادن فضای لازم برای ارتکاب جرم به فرد مجرم، متصدی، برابر قانون، به انگیزیه معاونت در جرم تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.



رئیس پلیس فتای استان سمنان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را از طریق 110 اطلاع رسانی کنند.