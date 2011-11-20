رئال مادرید در "مستایا" از سد والنسیا گذشت/ جشنواره گل بارسا مقابل زاراگوزا

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ موفق شد رئال زاراگوزا را با نتیجه 4 بر صفر شکست دهد. آبی و اناری‌ها در هر نیمه این بازی 2 گل وارد دروازه میهمان خود کردند تا یک پیروزی شیرین خانگی را از آن خود کنند.

در دیگر دیدار شب گذشته رئال مادرید طی یک بازی دشوار موفق شد در زمین والنسیا به پیروزی 3 بر 2 دست پیدا کند. در این دیدار که در ورزشگاه مستایا برگزار شد، والنسیا در نیمه دوم نمایشی فوق العاده داشت و بارها دروازه صدرنشین لالیگا را تهدید کرد اما شاگردان مورینیو به لطف اشتباه داوری در دقیقه 3+90 بازی که خطای هند داخل محوطه جریمه کریس رونالدو را تشخیص نداد سه امتیاز این بازی را از آن خود کردند تا همچنان با سه امتیاز بیشتر از بارسا صدرنشین لالیگا باشند.

نمایی از دیدار والنسیا - رئال مادرید

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* ویارئال یک - رئال بتیس صفر

گل: برخا والرو (21)

* بارسلونا 4 - رئال زاراگوزا صفر

گل‌ها: جرارد پیکه (18)، لیونل مسی (43)، کارلس پویول (54) و داوید ویا (75)

* والنسیا 2 - رئال مادرید 3

گل‌ها: روبرتو سولدادو (75 و 83) برای والنسیا و کریم بنزما (20)، سرخیو راموس (72) و کریس رونالدو (79) برای رئال مادرید

در ادامه هفته سیزدهم رقابت‌های لالیگا امروز یکشنبه 6 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

* رئال سوسیداد - اسپانیول

* اوساسونا - رایووایه‌کانو

* اسپورتینگ خیخون - ختافه

* سویا - اتلتیک بیلبائو

* اتلتیکومادرید - لوانته

* گرانادا - رئال مایورکا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 31 امتیاز

2- بارسلونا 28 امتیاز

3- والنسیا 24 امتیاز

4- لوانته 23 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- راسینگ سانتاندر 9 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی کمتر)

19- گرانادا 9 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی کمتر)

20- رئال سوسیداد 8 امتیاز (یک بازی کمتر)