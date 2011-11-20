سنت سقایی همدانیها ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سنت سقایی در همدان ریشه طولانی دارد و بیش از 300 سال سابقه برای آن ذکر شده است.

هنر سقایی همدانیها در عزاداری سید الشهدا (ع) بارز و مشخص است و این آیین با الهام از سقایی دشت کربلا، سقایی نامیده شده است.

در این سبک تمام عزاداران به صورت چند دسته عزاداری در خیابانها به صورت منظم با لباسهایی بلندمشکی و سربند مشکی به حرکت در می آیند و در دست هرکدام از عزاداران پرچم کوچک مشکی و در دست دیگر یک شمع یا چراغ است.

در آیین سقایی همدانی ها عزاداران با حرکت منظم یک ذکر که از قطعه دو پاره یا دوبیتی تشکیل شده تکرار می کنند که یک مصرع از آن به عنوان گوشواره توسط هر دو گروه تکرار می شود.

این سنت شامگاه شنبه در آیین پایانی نهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی به شماره 253 ثبت ملی شد.

نهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان با شرکت 40 نفر از مداحان اهل بیت از 13 کشور جهان و 500 نفر از مداحان سراسر کشور به مدت دو روز در همدان برگزار شد.