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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

در هفته کتاب/

خادمان کتاب و کتابخوانی در شهرهای مختلف اردبیل تجلیل شدند

خادمان کتاب و کتابخوانی در شهرهای مختلف اردبیل تجلیل شدند

اردبیل - حبرگزاری مهر: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با اجرای مراسم های مختلف در شهرستانها از خادمان کتاب و کتابخوانی و تاثیرگذاران فرهنگی کانون های ادبی و اعضای کتابخانه های عمومی استان اردبیل تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه در تجلیل از خادمان فرهنگی گرمی از کلنگ زنی ساختمان مرکزی کتابخانه عمومی این شهرستان تا پایان آذرماه  خبرداد.

ولی اسماعیلی با تبیین نقش مطالعه در رشد و آبادانی منطقه بر ایجاد زمینه سهولت برای عامه مردم برای استفاده از کتاب تاکید کرد.

در پایان این مراسم از 80 چهره فرهنگی فعال درکتابخانه های استان اردبیل تجلیل به عمل آمد.

همچین در مراسمی جداگانه از فعالان عرصه کتاب و نیز کتابخانان نمونه شهرستانهای پارس آباد، بیله سوار، نمین و نیر با دادن هدایایی تجلیل شد.

همزمان با این مراسم در شهرستان نمین نمایشگاه کتاب در سالن کتابخانه عمومی این شهرستان گشایش یافت.

در این نمایشگاه دو هزار نسخه کتاب با موضوع مختلف اجتماعی، مذهبی، تاریخی وادبیات در معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا یک هفته، همه روز از ساعت 9 صبح تا 17 برای بازدید علاقمندان دایر است.

در مراسم تجلیل از کتابخانان شهرستان "نیر" نیز با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی حجت الاسلام اوجاقی روحانی مستقر در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیر یک هزار و 940 جلد کتاب به ارزش 12 میلیون تومان به مسجد جامع شهر نیر و چند اداره و مدرسه اهدا کرد.

کد مطلب 1464020

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