اولین یادواره 105 شهید آماد و پشتیبانی سپاه سمنان برگزار می شود

سرهنگ اسحاق هراسانیان در گفتگو با مهر گفت: شهید بلندترین واژه در قاموس ایثار و شهادت و مقاومت است که در میان مرگ‌ها بالاترین درجه از اعتبار و مراجع عالیه را داراست.

رئیس ستاد یادواره 105 شهید آماد و پشتیبانی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ادامه داد: در میان همه شهیدان شهدای آماد از مظلومیت خاصی برخوردارند چرا که در عین اخلاص، فداکاری و زحمات طاقت‌فرسای شبانه روزی، وظیفه آماده‌سازی یک رزم و عملیات را بر عهده دارند.



به گفته وی، تهیه، نگهداری، ‌توزیع، ‌انبارداری، تغذیه، تأمین تجهیزات و ادوات نظامی و مهمات، تهیه البسه، آماده کردن خاکریز و آذوقه و تغذیه جنگی و جیره عملیاتی، آماده کردن امکانات تردد و ایاب و ذهاب از جمله وظایف گروه آماد و پشتیبانی در دوران دفاع مقدس بوده است.



هراسانیان اضافه کرد: از مجموع 105 شهید آماد و پشتیبانی استان سمنان تعداد 36 شهید از شاهرود، 34 شهید از دامغان، 28 شهید از سمنان، سه شهید از گرمسار و سه شهید از مهدیشهر بوده است.