به گزارش خبرنگار مهر، سحر ترهنده، کارشناس تصویرگری و داور بین‌المللی جایزه هانس کریستین اندرسن 2012 و حسین شیخ رضایی منتقد ادبی و پژوهشگر روز یکشنبه 6 آذر 1390 ساعت 16 تا 18 در محل کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک گزارش سفر به براتیسلاوا و شرکت در دوسالانه تصویرگری را به اعضای شورای کتاب کودک ارائه می‌کنند.

در این نشست همچنین دیدار با نمایندگان شعبه‌های ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان IBBY در کشورهای چک، یونان و ترکیه، بازدید از موزه‌های اسباب بازی این کشورها و دیگر تجربه‌های سفر نیز گزارش می‌شود.

این نشست گرچه برای ارائه گزارش‌های تخصصی به اعضای شورا برگزار می‌شود، ولی ورود به این جلسه برای علاقه‌مندان آزاد است.