ادامه جنبش تسخیر در ایالتهای آمریکا / 11 نفر در واشنگتن بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوستون گلوب، روز گذشته شنبه جنبش تسخیر واشنگتن اقدام به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مدرسه "فرانکلین" از امکان معروف واشنگتن کرد که این اقدام آنها با واکنش پلیس مواجه شد.

برخورد پلیس با تجمع روز گذشته مردم واشنگتن منجر به بازداشت شدن 11 معترض شد.

معترضین روز گذشته ابتدا ساختمان چهار طبقه مدرسه فرانکلین را اشغال کرده و شعارهایی را در رابطه با کمبود مسکن در این ایالت سر دادند.

اشغال این مدرسه با مداخله پلیس و نیروهای آتش نشان در این ایالت به پایان رسید. برهمین اساس ورود نیروهای پلیس و آتش نشان به ساختمان مدرسه موجب درگیر شدن معترضین با آنها شد که در نهایت 11 نفر بازداشت شدند.

این معترضین همچنین پلاکاردی را بر روی دیوار ساختمان مدرسه نصب کردند که بر روی آن نوشته شده بود "اموال عمومی تحت کنترل انجمن ها" . البته فقط این مدرسه فرانکلین نبود که از جنبش تسخیر استقبال کرد بلکه روز گذشته در حدود 100 نفر از معترضین در واشنگتن نیز در پارک "آجر قرمز" تجمع کرده و شعارهایی را علیه نظام سرمایه داری سر دادند.

در تجمع روز گذشته مردم واشنگتن شعار معروف "ما 99 درصد هستیم" بارها از سوی معترضین سرداده شد.

در همین رابطه در برخی از شهرها و ایالت های دیگر آمریکا همچون نیویورک که جنبش تسخیر از این شهر حرکت خود را آغاز کرده نیزخبرهایی درباره ادامه حضور معترضین در خیابانها و برپائی چادرتوسط آنها در نقاط مختلف منتشر شده است.

این در حالی است که روز پنجشنبه پلیس نیویورک با حمله به چادرهای معترضین در پارک زاکوتی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت معترضین کرده بود.