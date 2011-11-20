حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی‌نیا در گفتگو با مهر اظهار داشت: گسترش فرهنگ اسلامی و قرآنی در جامعه اهمیت و ارزش والائی دارد و سازمان تبلیغات با همه وجود در این عرصه فعال است.

وی افزود: کیفیت‌بخشی به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و گسترش روحیه تحقیق و پژوهش در فعالان دینی در دستور کار این نهاد قرار دارد و انتظار داریم سایر متولیان فرهنگی نیز در این راستا تلاش کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر بیان کرد: در سال جاری تلاش زیادی برای سازماندهی هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی در سطح استان انجام گرفته و به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم.

وی از شناسنامه‌دار شدن فعالان مذهبی در بوشهر خبر داد و گفت: هیئتهای مذهبی، تشکلهای دینی، روحانیون، خانه‌های قرآن، مداحان و سایر فعالان مذهبی در استان بوشهر سازماندهی می‌شوند و به زودی شاهد شناسنامه‌دار شدن این قشر خواهیم بود.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا به رهنمودهای مقام معظم رهبری در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین جلساتی در مراکز علمی و دانشگاهی می‌تواند فضایی مناسب برای تبادل‌نظر دانشجویان، اساتید و روحانیون در محیطی علمی باشد.