راه اندازی صنایع تبدیلی اولویت اول شهرستان اقلید

ابوالقاسم رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت صنعتی و کشاروزی این شهرستان، گفت: اقلید شهرستانی کشاورزی است و طی چندین سال گذشته به عنوان قطب کشاورزی شمال استان نیز شناخته شده است.

وی با بیان اینکه خشکسالی باعث گرایش به صنعتی شدن در این شهرستان شد، افزود: طی چندین سال گذشته با وجود خشکسالیهای پیاپی و بالا رفتن نرخ بیکاری بحث صنعتی شدن شهرستان مطرح شد که البته از گذشته چندین کارخانه تولیدی نیز در این شهرستان فعالیت داشت.

نماینده شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: واحد لوله سازی استیل از جمله صنایع قدیم این شهرستان است که البته با ظرفیت کامل فعالیت ندارند و دو واحد سنگبری نیز تنها در یک شیفت کار می کردند.

رحمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اقلید پتانسیل راه اندازی صنایع تبدیلی و صنایع مادر را دارد، تاکید کرد: با توجه به کشاورزی بودن این شهرستان باید به راه اندازی صنایع تبدیلی توجه شود تا ارزش افزوده را نیز برای این شهرستان به همراه داشته باشد و یا اینکه صنایع مادر راه اندازی شود.

وی افزود: در این شهرستان صنایع تکی به هیچ عنوان موثر نخواهد بود زیرا اشتغال فراوان از طریق راه اندازی این صنایع ایجاد نمی شود.

نماینده شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کارخانجات قند از جمله صنایعی است که در این شهرستان مفید خواهد بود، یادآور شد: چغندر قند از جمله کشتهای استراتژیک منطقه است که در سال گذشته با کشت 15 هزار هکتار از اراضی توانست رکوردی مناسب به ثبت برساند.

رحمانی ادامه داد: راه اندازی کارخانه قند دوم در این شهرستان مهم و ضروری است که بعد از دو سال پیگیری مراحل اولیه این طرح آغاز شده است.