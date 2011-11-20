احداث ساختمان مرکزی سازمان جنگلها و مراتع کل کشور در منطقه کلاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسنی با اعلام این خبر افزود: این ساختمان با هدف تمرکز زدایی از پایتخت و بر مبنای تصمیم و دستور ریاست جمهوری در این منطقه احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه، بخشی از مراحل احداث این ساختمان انجام شده است، اظهارداشت: در حال حاضر مسئولان ذیربط در شرف اخذ پروانه ساختمانی به منظور انجام مراحل ساخت و ساز ساختمان هستند.

این مسئول با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های مناسب به منظور انتفاع منطقه به لحاظ توسعه شهری بیان کرد: گسترش منابع اقتصادی از دیگر فرایند های مهم انتفاع منطقه است.

حسنی با مثبت ارزیابی کردن جایگاه این ساختمان در منطقه کلاک عنوان کرد: تکمیل و بهره برداری از این ساختمان نقش بسزایی در افزایش ظرفیت جاذبه های مختلف این منطقه ایفا می کند.

مدیر منطقه 11 شهرداری ادامه داد: ملی و کشوری بودن ساختار ساختمان مرکزی سازمان جنگل ها و مراتع کشور از جمله دلایل کارآمد بودن احداث این ساختمان در منطقه ویژه کلاک است.

حسنی عنوان کرد: وجود این ساختمان مرکزی در توسعه باغات و فضای سبز منطقه بسیار تاثیر گذار است.

وی در ادامه بیان کرد: سازمان جنگل ها و مراتع کشور ضمن پیشگیری از تخریب باغات از آسیب رساندن به این فضاها نیز جلوگیری می کند.

این مسئول با اشاره به استقرار شرکت های وابسته به این مجموعه ملی عنوان کرد: وجود این شرکت ها در منطقه باعث افزایش داد و ستد ها و توسعه اقتصادی در منطقه می شود.

مدیر منطقه 11 شهرداری کرج با اشاره به فرصتها و استعدادهای موجود در منطقه، افزود: وجود باغات و فضای سبر بکر از جمله پتانسیل های این منطقه است که می توان با فراهم آوردن زمینه های مناسب، بهترین خروجی را از این امکان به دست آورد.

حسنی، جلب رضایتمندی شهروندان از ارائه خدمات و تسهیلات را مهم ارزیابی کرد و گفت: اقدامات صورت گرفته در این منطقه با هدف تامین نیازهای شهروندان در زمینه های مختلف خدماتی، عمرانی و فرهنگی صورت گرفته است.





