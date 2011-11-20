سلطانیه: آمانو و آمریکا در برابر ایران ناکام ماندند/ گزارش آژانس سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، علی اصغر سلطانیه که روز جمعه بلافاصله پس از نشست شورای حکام در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد، گفت : گزارش آژانس و مدیر کل آن علیه برنامه هسته ای ایران سیاسی و غیر قانونی است و قطعنامه آژانس در این باره تاثیری در عزم جمهوری اسلامی برای پیگری حقوق مشروع ملت ایران نخواهد داشت.

وی که پس از تصویب قطعنامه ای در شورای حکام علیه ایران صحبت می کرد، افزود: آمریکا در همکاری نزدیک با آقای آمانو تمام تلاش خود را را برای تصویب قطعنامه ای محکم علیه ایران انجام داد، اما بسیاری از کشورها آن را نپذیرفتند و بنابراین آنها مجبور شدند تا قطعنامه ای ملایم را تصویب کنند.



سلطانیه گفت : ایده صدور یک قطعنامه ناامید کننده و اشتباه است. این قطعنامه اراده ایران را در پیگیری برنامه های خود دو چندان خواهد کرد.



سلطانیه همچنین از اقدام آمانو برای دادن اسناد محرمانه برنامه هسته ای ایران به اعضای دائم شورای امنیت انتقاد کرد و گفت که این اقدام به اعتبار آژانس لطمه وارد می کند.



نماینده ایران خاطر نشان کرد: برای نخستین بار پس از یک قرن آقای آمانو با رفتار تبعیض آمیز خود با اعضا، قوانین آژانس را نقض کرده و وی اسناد و مواد بسیار محرمانه را به کشورهای خاصی داده است.



سلطانیه اظهار داشت: زمانی که از آمانو خواسته شد تا درباره اقدام خود توضیح دهد وی گفت که می خواسته از کشورها بخواهد تا کنترل کنند که آیا خطرات اشعه تسلیحات هسته ای در موادی که وی در بین اعضای حکام توزیع کرده وجود دارد یا خیر؟.