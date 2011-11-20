550 خانوار موسیانی از گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در جریان آغاز به کار گازرسانی به شهر موسیان اظهار داشت: این طرح موجب بهره مندی ۵۵۰ خانوار از نعمت گاز خانگی می شود.

نماینده دهلران افزود: هفت کیلومتر خط انتقال و تغذیه منشعب از خط 20 اینچ دهلران به طول 123 کیلومتر که با احداث یک ایستگاه CGS-TBS و 15 کیلومتر شبکه داخل شهر موسیان بیش از ۵۵۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی شبکه گاز شهر دهلران با 101 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال اجراست.

عزتی همچنین خواستار تسریع در اجرای خط انتقال به شهرستان دهلران و آغاز گاز رسانی به شهرهای میمه و پهله زرین آباد شد.

عزتی تصریح کرد: اعتبار پروژه گازرسانی به شهر موسیان بیش از 18میلیارد ریال پیش بینی شده است.