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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

چراغی:

فرهنگ کتابخوانی مهمترین ابزار توسعه همه جانبه هر کشوری است

فرهنگ کتابخوانی مهمترین ابزار توسعه همه جانبه هر کشوری است

کرمانشاه - ‌خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: مهمترین ابزار توسعه همه جانبه هر کشور و جامعه ای، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب چراغی گفت: بهترین گوهر وجود انسان معرفت است و کسب معرفت در هر زمینه ای نیازمند مطالعه کتاب است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: امروز با وجود سرعت انتقال اطلاعات از طرق مختلف از جمله مجلات، نشریات محلی و روزنامه ها و از همه مهمتر اینترنت، هیچ کدام نتوانسته اند جایگاه و اهمیتی را که کتاب برای توسعه جامعه به وجود آورده است، به وجود بیاورند.

چراغی افزود: در طول تاریخ بشر از گذشته تا حال هنوز کتاب مهمترین ابزار تمدن ساز و مهمترین ابزار توسعه همه جانبه هر کشوری می باشد و فرهنگ مطالعه کتاب مهمترین راه تعالی جوامع است.

وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه کتاب گفت: مهمترین مشکل کتاب در جامعه ما، پایین بودن سرانه مطالعه است که نیازمند راهکارهای مناسب در این زمینه است.

کد مطلب 1464040

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