فرهنگ کتابخوانی مهمترین ابزار توسعه همه جانبه هر کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب چراغی گفت: بهترین گوهر وجود انسان معرفت است و کسب معرفت در هر زمینه ای نیازمند مطالعه کتاب است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: امروز با وجود سرعت انتقال اطلاعات از طرق مختلف از جمله مجلات، نشریات محلی و روزنامه ها و از همه مهمتر اینترنت، هیچ کدام نتوانسته اند جایگاه و اهمیتی را که کتاب برای توسعه جامعه به وجود آورده است، به وجود بیاورند.

چراغی افزود: در طول تاریخ بشر از گذشته تا حال هنوز کتاب مهمترین ابزار تمدن ساز و مهمترین ابزار توسعه همه جانبه هر کشوری می باشد و فرهنگ مطالعه کتاب مهمترین راه تعالی جوامع است.

وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه کتاب گفت: مهمترین مشکل کتاب در جامعه ما، پایین بودن سرانه مطالعه است که نیازمند راهکارهای مناسب در این زمینه است.