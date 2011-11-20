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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

بازتاب فعالیت‌های حوزه هنری در "شبکه هنر"

بازتاب فعالیت‌های حوزه هنری در "شبکه هنر"

"شبکه هنر" عنوان نشریه داخلی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است که با انتشار دو بار در ماه فعالیت‌های حوزه هنری را بازتاب می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، "شبکه هنر" نشریه تحلیلی، خبری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است که به مدیر مسئولی محسن مومنی شریف و سردبیری پارسا سپهری زیر نظر اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دو هفته یک بار منتشر می‌شود.

خبرنامه نخستین بخش این مجله 144 صفحه‌ای است که عمدتا به آخرین اتفاقات حوزه هنری یا تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری آن مربوط می‌شود. گزارش کوتاهی از تازه‌ترین رویدادهای حوزه در بخش منعکس می‌شود.

سینما، دفاع مقدس،‌ ادبیات، مهد پایداری و تجسمی دیگر بخش‌های این نشریه هستند که در آن گزارش‌هایی از جشنواره‌های حوزه هنری چون فیلم رویش، فعالیت‌های حوزه در عرصه دفاع مقدس در بخش‌های سینما، کتاب و تئاتر،‌ آثار به چاپ رسیده و گزارش جشنواره‌های ادبی حوزه و مطالبی در رابطه با عملکردهای این سازمان نیز در بحث پایداری به چشم می‌خورد.

در بخش تجسمی این نشریه داخلی نیز اخباری از نمایشگاه‌های نقاشی تهیه شده و فصل موسیقی نیز به فعالیت‌های موسیقایی حوزه هنری اختصاص دارد. اخباری از پاتوق عکس، برنامه‌های خانه عکاسان و نمایشگاه‌های مرتبط نیز در بخش بعدی درج شده‌اند.

آخرین بخش این نشریه نیز عصر سوره نام دارد که ویژه برنامه‌های این رویکرد حوزه هنری در آن تشریح می‌شود و در بخش استان‌ها نیز گزارشی از فعالیت‌های استانی حوزه هنری ارائه می‌شود.

"شبکه هنر" تمام رنگی و به صورت گلاسه منتشر می‌شود و دسترسی به آن از طریق اینترنت نیز با نشانی www.shabakehonar.ir امکان پذیر است.

کد مطلب 1464044

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