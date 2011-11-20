به گزارش خبرنگار مهر، "شبکه هنر" نشریه تحلیلی، خبری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است که به مدیر مسئولی محسن مومنی شریف و سردبیری پارسا سپهری زیر نظر اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دو هفته یک بار منتشر می‌شود.

خبرنامه نخستین بخش این مجله 144 صفحه‌ای است که عمدتا به آخرین اتفاقات حوزه هنری یا تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری آن مربوط می‌شود. گزارش کوتاهی از تازه‌ترین رویدادهای حوزه در بخش منعکس می‌شود.

سینما، دفاع مقدس،‌ ادبیات، مهد پایداری و تجسمی دیگر بخش‌های این نشریه هستند که در آن گزارش‌هایی از جشنواره‌های حوزه هنری چون فیلم رویش، فعالیت‌های حوزه در عرصه دفاع مقدس در بخش‌های سینما، کتاب و تئاتر،‌ آثار به چاپ رسیده و گزارش جشنواره‌های ادبی حوزه و مطالبی در رابطه با عملکردهای این سازمان نیز در بحث پایداری به چشم می‌خورد.

در بخش تجسمی این نشریه داخلی نیز اخباری از نمایشگاه‌های نقاشی تهیه شده و فصل موسیقی نیز به فعالیت‌های موسیقایی حوزه هنری اختصاص دارد. اخباری از پاتوق عکس، برنامه‌های خانه عکاسان و نمایشگاه‌های مرتبط نیز در بخش بعدی درج شده‌اند.

آخرین بخش این نشریه نیز عصر سوره نام دارد که ویژه برنامه‌های این رویکرد حوزه هنری در آن تشریح می‌شود و در بخش استان‌ها نیز گزارشی از فعالیت‌های استانی حوزه هنری ارائه می‌شود.

"شبکه هنر" تمام رنگی و به صورت گلاسه منتشر می‌شود و دسترسی به آن از طریق اینترنت نیز با نشانی www.shabakehonar.ir امکان پذیر است.