عبدالله جلالی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر 2 طرح "عرضه سوخت و سهمیه بندی سوخت به صورت منطقه ای" در دستور کار قرار دارد، گفت: در شرایط فعلی برای اجرای طرح "عرضه سوخت منطقه ای" تمامی زیرساختهای فنی، نرم افزاری و سخت افزاری آن آماده شده است.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه این طرح برای خودروهای دورن شهری ناوگان حمل و نقل عمومی اجرایی می شود، تصریح کرد: در حال حاضر این طرح اجرایی و عملیاتی نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح کارت هومشند سوخت خودروهای عمومی درون شهری شامل تاکسی و آژانس مسافربری فقط در هر استان فعال خواهد بود، اظهار داشت: به عبارت دیگر کارت هوشمند یک تاکسی فعال در استان اصفهان، در استان دیگری برای دریافت سوخت در جایگاه فعال نمی شود.

وی همچنین در خصوص اجرای طرح "سهمیه بندی منطقه ای بنزین"، توضیح داد: این طرح از اواسط تابستان سالجاری در چهار استان گرمسیری و شهر تهران اجرایی شده بود.

جلالی با یادآوری اینکه با اجرای این طرح سهمیه های بنزین تاکسی ها در شهر تهران و چهار استان گرمسیری افزایش یافت، بیان کرد: بالا بودن دمای هوا در استانهای گرمسیری نیاز به استفاده دائم از کولر و ترافیک بالای در شهر تهران عامل این افزایش سهمیه بنزین خودروهای عمومی بوده است.



جزئیات ساماندهی سهمیه بنزین وانت بارها

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه در مورد اجرای طرح ساماندهی سهمیه بنزین برخی از خودروهای عمومی به مهر گفت: پیشتر با ارائه فراخوانی نسبت به شناسایی خودروهای وانت بار عمومی اقدام شده است.

وی با بیان اینکه در ادامه اجرای این طرح سهمیه بنزین برخی از وانت بارها که برای ثبت نام در مرحله اول حضور پیدا نکردند به میزان 20 درصد کاهش پیدا کرد، یادآور شد: هم اکنون در مرحله آرامش قرار داریم و به زودی با به پایان رسیدن برخی از مشکلات و ایرادات و رفع آنها مرحله نهایی ساماندهی سهمیه سوخت وانت بارها اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: این طرح به زودی با همکاری برخی از دستگاههای مرتبط همچون سامانه هوشمند سوخت به طور کامل اجرایی می شود.

به گزارش مهر، بر اساس طرح ساماندهی سهمیه سوخت خودروها، آن دسته از وانت بار‌هایی که در سامانه حمل‌ و نقل درون شهری، بین‌شهری و روستایی ثبت نام نکنند سهمیه سوخت خودروهای شخصی را دریافت خواهند کرد.

از ابتدای مرداد ماه سالجاری در مرحله دوم ساماندهی وانت‌بارها مقرر شد به وانت‌بار‌هایی شناسایی شده عمومی همچون روال گذشته سهمیه بنزین اختصاص یابد، اما سهمیه بنزین آن دسته از وانت بارهایی که شناسایی نشده‌اند، 25 درصد کاهش یافته است.



از سوی دیگر در مراحل بعدی اجرای این طرح میزان کاهش سهمیه بنزین وانت‌بارهایی که در خدمت ناوگان حمل و نقل نبوده با خودروهای شخصی برابر می شود.



پیش بینی می شود تا اسفند ماه امسال طرح سامان دهی سهمیه سوخت وانت بارها به طور کامل اجرایی شود. هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود 16 میلیون لیتر بنزین توسط ناوگان وانت بار مورد استفاده قرار می گیرد که با اجرای کامل طرح سامان دهی و واقعی شدن سهمیه های سوخت پیش بینی می شود روزانه 5 تا 6.5 میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه جویی حاصل شود.



گفتنی است، در حال حاضر یک میلیون 810 هزار و 540 دستگاه وانت بار در سطح کشور تردد می کند.