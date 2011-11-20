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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

مردوخی خبر داد:

نرخ 23 درصدی بیکاری در کردستان/ کشاورزی بهترین فرصت سرمایه گذاری است

نرخ 23 درصدی بیکاری در کردستان/ کشاورزی بهترین فرصت سرمایه گذاری است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر طرح تدوین سند توسعه اشتغال کردستان از نرخ 23 درصدی بیکاری در این استان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری این میزان به کمتر از 20 درصد می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بایزید مردوخی شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال و توسعه سرمایه گذاری استان کردستان اظهار داشت: بر اساس بررسی های صورت گرفته و جمع آوری اطلاعات مختلف از سوی دستگاه های دولتی نرخ بیکاری در کردستان در سال 89 حدود 23 درصد بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی توسط دولت انتظار می رود که این آمار تا پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد کاهش یابد و در صورت اجرایی کردن برنامه پنجم توسعه نرخ بیکاری در کردستان در پایان سال 94 به کمتر از هفت درصد خواهد رسید.

مدیر طرح تدوین سند توسعه اشتغال استان کردستان بیان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته و کارهای کارشناسی برای ایجاد 117 هزار فرصت شغلی در استان کردستان باید سرمایه گذاری بیش از 137 هزار میلیارد ریال انجام شود که کردستان ظرفیت جذب این میزان سرمایه گذاری را دارد.

مردوخی با اشاره به اینکه باید 77 درصد این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در کردستان انجام شود، عنوان کرد: بقیه این سرمایه گذاری نیز باید توسط دولت برای ایجاد و تقویت زیرساخت ها انجام شود که بخش کشاورزی اولین و بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذاری در استان کردستان است.

وی به دیگر ظرفیت های و مزیت های ویژه استان کردستان برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای جدید شغلی اشاره کرد و افزود: صنایع دستی، گردشگری و صنعت توریسم، معدن، تولید کالای پزشکی و صنعت نیز از دیگر ظرفیت های کردستان برای جذب سرمایه گذاری است.

در ادامه این جلسه استاندار کردستان از مدیران دستگاه های مختلف خواست که با جدیت بیشتری زمینه را برای جذب سرمایه گذار در استان فراهم کنند.

کد مطلب 1464046

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