به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به آغاز هفته بسیج و تبریک این هفته به ملت ایران، سپاه و بسیج اظهار داشت: بسیج قلب توفنده انقلاب و نماد مسئولیت پذیری در انقلاب اسلامی است.

وی افزود: از زمانی که امام خمینی (ره) این نهاد مقدس را به پا داشت تا امروز میدان دار حرکت های انقلابی بوده است و در واقع با تاسیس بسیج متن مردمی نظام اسلامی با شتاب مورد نیاز به کمک دستگاه ها و نهادها پرداخت و از منافع ملی مردم دفاع کرد.

لاریجانی گفت: هیچ کس فراموش نمی کند که حضور بسیج در دفاع مقدس حضور متحرک در فتوحات جنگ بود و پس از عزل بنی صدر حضور بسیجیان در دفاع مقدس در شکست حصر آبادان و خرمشهر و دهها پیروزی دیگر رقم خورد.

وی گفت: حرکت بسیج در سازندگی کشور بر متن پیروزی انقلاب از توسعه و آبادانی نقاط محروم آغاز شد و با ابتکارات مختلف کرختی دستگاه های اداری را به کناری نهاد و جریان عدالت ورزی انقلاب را آغاز کرد.

رئیس مجلس گفت: امروز حضور بسیج در دانشگاه ها، ادارات و نهادها سایه بان اقتدار ملی کشور در عرصه های مختلف است.