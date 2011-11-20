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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۶

لاریجانی:

بسیج سایه بان اقتدار ملی کشور در عرصه‌های مختلف است

بسیج سایه بان اقتدار ملی کشور در عرصه‌های مختلف است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز هفته بسیج، بسیج را قلب توفنده انقلاب و نماد مسئولیت پذیری خواند و گفت: امروز حضور بسیج در دانشگاه ها، ادارات و نهادها سایه بان اقتدار ملی کشور در عرصه های مختلف است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به آغاز هفته بسیج و تبریک این هفته به ملت ایران، سپاه و بسیج اظهار داشت: بسیج قلب توفنده انقلاب و نماد مسئولیت پذیری در انقلاب اسلامی است.

وی افزود: از زمانی که امام خمینی (ره) این نهاد مقدس را به پا داشت تا امروز میدان دار حرکت های انقلابی بوده است و در واقع با تاسیس بسیج متن مردمی نظام اسلامی با شتاب مورد نیاز به کمک دستگاه ها و نهادها پرداخت و از منافع ملی مردم دفاع کرد.

لاریجانی گفت: هیچ کس فراموش نمی کند که حضور بسیج در دفاع مقدس حضور متحرک در فتوحات جنگ بود و پس از عزل بنی صدر حضور بسیجیان در دفاع مقدس در شکست حصر آبادان و خرمشهر و دهها پیروزی دیگر رقم خورد.

وی گفت: حرکت بسیج در سازندگی کشور بر متن پیروزی انقلاب از توسعه و آبادانی نقاط محروم آغاز شد و با ابتکارات مختلف کرختی دستگاه های اداری را به کناری نهاد و جریان عدالت ورزی انقلاب را آغاز کرد.

رئیس مجلس گفت: امروز حضور بسیج در دانشگاه ها، ادارات و نهادها سایه بان اقتدار ملی کشور در عرصه های مختلف است.

کد مطلب 1464047

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