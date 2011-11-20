تونل کبیرکوه در مدت پنج سال ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در جریان عملیات انفجار طولانی ترین تونل کشور گفت: محورهای ارتباطی شهرستانهای حوزه جنوب به ویژه دره شهر و آبدانان دارای عقب افتادگی های چند ساله است که با اجرای این تونل بخشی از این عقب افتادگی ها جبران می شود.

وی افزود: طرح ساخت تونل کبیرکوه از جمله طرح های ملی است که می تواند ارتباط استان ایلام را با استان های جنوبی کشور برقرار کند.

عزتی تصریح کرد: تونل کبیرکوه دارای دو حلقه تونل ۸۰۰ متری و چهار کیلومتری است که طولانی ترین تونل کشور محسوب می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: این تونل پنج کیلومتری با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در مدت زمان پنج سال ساخته می شود.

عزتی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح ۲۰ کیلومتر از گردنه های بسیار خطرناک و برفگیر مسیر بین دو شهرستان دره شهر و آبدانان حذف می شود.