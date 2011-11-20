راههای حفاظت از دشت برم بررسی شد/ لزوم آگاه سازی بومیان

به گزارش خبرنگار مهر، جنگل بلوط دشت برم در 30کیلومتری شرق کازرون و در مسیر کازرون به شیراز واقع شده است.

این منطقه جنگلی با ارتفاع متوسط از یک هزار و 500 متر تا دو هزار و 400 متر قسمتی از رشته کوه های زاگرس جنوب غربی بوده و یکی از بخشهای متراکم جنگلهای بلوط زاگرس را در خود جای داده است. این منطقه دارای پوشش گیاهی و جانوری قابل ملاحظه ای است و علاوه بر بلوط، گونه های جنگلی دیگری همچون بادام کوهی، کیالک و ارژن را شامل می شود و نقش مهمی در تلطیف و اعتدال هوای مناطق جنوبی کشور داشته و به عنوان یک منطقه حفاظت شده و منطقه زیست کره به شمار می رود.

در این رهگذر این جنگل گنجینه ارزشمند طبیعت استان فارس به شمار می روند که باید همواره مورد محافظت قرار گیرند.

بر این اساس انجمن هم اندیشان جوان در شهرستان کازرون فارس چندی پیش مبادرت به برگزاری سمیناری با عنوان «دشت برم و راه های حفاظت از آن» کرد.

در این سمینار الهه عباسپور دبیر انجمن هم اندیشان جوان گفت: هدف از برگزاری این سمینار علاوه بر حفاظت از طبیعت و گنجینه ارزشمند دشت برم، حفظ هویت اهالی منطقه نیز هست زیرا معتقد هستیم از دیرباز زندگی و معیشت اهالی روستاهای دشت برم در ارتباط تنگاتنگی با طبیعت پیرامون آنها قرار داشته و به عنوان مثال نان بلوط که بخشی از غذای روزانه این مردمان را تشکیل می داد از همین درختان بلوط واقع در جنگل دشت برم تولید می شده است.

وی ادامه داد: تجارب مختلف در نقاط دیگر دنیا به ما ثابت کرده که امروز از بین رفتن حیات جانوری و گیاهی در جنگل دشت برم، برابر است با از بین رفتن هویتی که این جنگل از دیرباز برای مردمانش به ارمغان آورده بود، بنابراین نه تنها ضرورت حفظ طبیعت در دشت برم، بلکه ضرورتهای مردم شناسی نیز ما را ملزم به حفظ این جنگل پرارزش می کند.

دشت برم

دبیر انجمن هم اندیشان جوان تصریح کرد: امروز به واسطه حضور چشمگیر گردشگران در منطقه و افزایش فشار ناشی از بهره برداریهای مختلف از خاک و درختان دشت برم، این جنگل ارزشمند بیش از هر زمان دیگری به حضور آگاهانه تمامی گروه های مختلفی که به نوعی با دشت برم در ارتباط هستند، نیازمند است از همین رو انجمن هم اندیشان جوان علاوه بر برپایی این سمینار، فعالیتهای دیگری را در خصوص افزایش آگاهیهای عمومی در خصوص نوع تعامل با جنگل بلوط دشت برم در دستور کار خود قرار داده که در ادامه فعالیتهای پیشین خود اجرا خواهد کرد.

در این سمینار همچنین محمد درویش عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نیز بیان کرد: در تصمیم گیریهای مربوط به مسائل زیست محیطی بایسد از تصمیم گیری احساسی اجتناب و به جای آن به نظرات کارشناسی مبتنی بر اصول علمی رجوع کرد. بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه مسائل محیط زیست و منابع طبیعی شاهد آن هستیم ناشی از این است که به جای شناسایی علت اصلی، به معلولها پرداخته ایم.

وی ادامه داد: مهمترین چیزی که امروز ما را ملزم به حفظ دشت برم می کند، زیگونگی و تنوع زیستی در این جنگل ارزشمند است زیرا در یک منطقه اکوتون و دقیقا در مرز منطقه ایرانی ـ تورانی و صحاراسندی قرار گرفته و این مسئله باعث به وجود آمدن یک گنجینه بزرگ تنوع زیستی در این جنگل شده است.

درویش تصریح کرد: بالا بودن تنوع زیستی در این منطقه تا بدان حد است که تاکنون از سوی محققان مختلف داخلی و خارجی نمونه برداریهای متعددی از گیاهان موجود در آن شده است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی که لزوم حفاظت از دشت برم را افزایش می دهد قرار گیری بخش گسترده ای از این منطقه در ذخیرگاه زیست کره ارژن و پریشان و تأثیرگذاری مستقیم جنگل دشت برم در تالابهای ارژن و پریشان است به نحوی که از بین رفتن جنگل دشت برم، موجب افزایش بیش از پیش مشکلات در این تالابهای بین المللی است.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور افزود: اگر بتوانیم پاسخی قانع کننده برای اهالی منطقه پیدا و این ارزشهای اساسی را که در معیشت آنها هم تأثیر بسزایی دارد بیان کنیم بدون شک آنها خودشان به بزرگترین مدافعان محیط زیست و بهترین جنگلبانها تبدیل می شوند و این مسئله مستلزم این است که فضاهای علمی زیست محیطی ایران و کارشناسان فعال در این زمینه هرچه بیشتر فاصله خود را با چنین جوامعی کمتر نمایند و ارتباط نزدیک تری را با آنها برقرار کنند.

وی افزود: استفاده کشاورزان دشت برم که در اراضی قانونی مشغول به کار هستند از روشهای کشت نوینی مانند بی خاک ورزی و استفاده آنها از جایگزینهای مناسب و بی خطر به جای استفاده از کودهای شیمیایی، می تواند هم معیشت آنها را تأمین و هم از تخریب بی رویه جنگل دشت برم جلوگیری کند که این مسئله نیز مستلزم تلاشهای بیشتر کارشناسان در این عرصه است.