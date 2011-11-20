درختان پارک صخره ای خرم آباد قطع شد/ درختان رفتند تا باغ بماند!

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه شهر خرم آباد از کمبود شدید فضای سبز رنج می برد شهروندان خرم آبادی نسبت به قطع درختان حساسیت ویژه ای نشان می دهند به طوریکه برخی از شهروندان در تماس با خبرگزاری مهر خواستار پیگیری علت قطع درختان پارک صخره ای خرم آباد شدند.

این در حالیست که چندی پیش نیز درختان محدوده خوابگاه ولیعصر(عج) خرم آباد در خیابان ولیعصر این شهر به راحتی به بهانه تعریض خیابان و آزادسازی فضای پیاده رو قطع شد و پیگیری مردم محله نیز نتیجه ای به دنبال نداشت.

همچنین در اتفاقی مشابه کمی پایین تر در اواسط خیابان ولیعصر(عج) خرم آباد این بار به دلیل آزادسازی و سنگ فرش کردن پیاده رو بخش دیگری از فضای سبز این مسیر و درختان آن از بین رفت.

این در حالیست که شهر خرم آباد به عنوان شهری توریستی که به نام دیار چشمه ها شهرت یافته و به دلیل وجود آب فراوان روزی یکی از سرسبزترین شهرهای کشور بوده است امروز با توسعه شهرسازی با فقر شدید فضای سبز مواجه است.

با این تفاسیر این بار علت قطع درختان محدوده پارک صخره ای خرم آباد به نظر کارشناسی می آید به طوریکه مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرم آباد می گوید که به جز قطع درختان راهکار دیگری وجود نداشت.

مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن درختان پارک به همدیگر باید کار "تنک سازی" این باغ صورت می گرفت چرا که عدم رعایت فاصله کاشت درختان موجب آسیب رسیدن به خود درختان شده بود.

وی ادامه داد: برای توسعه این باغ و محدوده درختکاری باید کار تنک سازی سالها پیش صورت می گرفت چرا که نزدیک بودن درختان به هم برای سلامت و طول عمر آنها مضر است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرم آباد افزود: برای اینکه باغ را نگهداری کنیم مجبور شدیم که بخشی از درختان را قطع کنیم چرا که باید فاصله میان درختان حفظ می شد.

مرادی با تاکید بر اینکه نزدیک بودن درختان به همدیگر و تعداد زیاد آنها در یک فضای محدود نشانه خوبی نیست، یادآور شد: متاسفانه سالها پیش که این درختان کاشته شده اند به ضرورت رعایت فاصله علمی میان درختان توجه نشده و این امر موجب آسیب رسیدن به درختان شده است.

وی با تاکید بر اینکه همین الان نیز درختان پارک صخره ای خرم آباد آسیب دیده اند، عنوان کرد: سرو نقره ای که در این محدوده کاشته شده امروز با گذشت بیش از 20 سال از کاشت باید قطر حداقل نیم متر می داشت ولی به دلیل فضای محدود این درخت رشد محسوسی نداشته است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرم آباد با اشاره به دراز و باریک شدن درختان پارک صخره ای خرم آباد گفت: در صورتیکه فضای مورد نیاز برای این درختان فراهم نشود به زودی از بین خواهند رفت.

مرادی با تاکید بر اینکه قطع این درختان یک کار علمی و کارشناسی بوده است، گفت: در صورتیکه این درختان با همین وضعیت باقی می ماندند ظرف یکی دو سال آینده همه سرشاخه های آنها خشک می شد.

وی با تاکید بر اینکه قطع برخی از درختان به خاطر نجات بقیه درختان بوده است، عنوان کرد: هیچ راه حل دیگری برای حفظ درختان با وضعیت کنونی وجود نداشت.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری خرم آباد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون امکان جابجا کردن درختان نیز گفت: به دلیل اینکه این درختان در یک فضای صخره ای کاشته شده اند امکان جابجایی آنها وجود نداشت.

مرادی تصریح کرد: همچنین درختان همیشه سبز نیز به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با قطع برخی از درختان پارک صخره ای خرم آباد شرایط مناسبت برای رشد و حیات دیگر درختان موجود در این پارک فراهم شود.

به هر روی امید می رود با توجه به اینکه خرم آباد هم اکنون از فقر شدید فضای سبز رنج می برد زمینه توسعه فضای سبز در این شهر فراهم شود چرا که آب و هوای خرم آباد شرایطی را به وجود آورده که قابلیت کاشت و رشد انواع درختان و همچنین بوته ها در این شهر وجود دارد.

درختان با تولید اکسیژن نقش مؤثری در بهبود شرایط زیست محیطی ایفا می کنند و توازن اکسیژنی زمین که شرایط زیست را برای انسان مهیا کرده است از طریق تولید اکسیژن گیاهان و به ویژه درختان فراهم شده است.

آنچه مسلم است کاهش پوشش سبز زمین و جنگل ها نه تنها توازن اکسیژنی زمین را بر هم می زند بلکه موجب انباشته شدن دی اکسید کربن شده و خطر تغییرات وسیع آب و هوایی را تشدید می کند.

به هر روی تاثیر مثبت درختان در کاهش آلودگی هوا و به حداقل رساندن آلودگی های صوتی منتشر شده در فضای ماشینی شهر و در نهایت پایین آوردن درجه هوا غیرقابل انکار است که امید می رود در این راستا توسعه فضای سبز در استان در دستور کار قرار گیرد.