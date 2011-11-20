مجتبی تونه‌ای، دبیر پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ‌نویسی بوی سیب در پاسخ به این سئوال که با توجه به نزدیک شدن به ماه محرم امسال چه اقداماتی برای این دوره از این طرح کرده‌اید؟ به خبرنگار مهر گفت: رادیو معارف چهار دوره از طرح ملی وبلا‌گ‌نویسی بوی سیب را برگزار کرده و امسال پنجمین دوره آن برپا می‌شود. از اوایل مهرماه کمیته‌های علمی را تشکیل دادیم. از اول محرم تا اربعین حسینی این طرح برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: در این باره اطلاع‌رسانی رادیویی و تلویزیونی خواهیم داشت و تیزرهای دو تا سه دقیقه‌ای برای این طرح آماده پخش کرده‌ایم.

این دبیر درباره بخش‌های امسال این طرح توضیح داد: امسال طرح وبلاگ‌نویسی را در سه بخش اجرا می‌کنیم که شامل بخش‌های اصلی، جنبی و خارج از مسابقه است. در بخش اصلی سه موضوع بهترین نوشته عاشورایی، بهترین ریزنوشت عاشورایی و بهترین وبلاگ عاشورایی خواهیم داشت.

تونه‌ای با اشاره به بخش جنبی یادآور شد: در بخش جنبی چهار بخش پادکست، گرافیک، کتابخوانی و بین‌الملل را دایم. قصد داریم شرایطی فراهم کنیم تا این طرح بین‌المللی شود. در بخش خارج از مسابقه هم از فعالان حقوقی و حقیقی در زمینه وب تقدیر خواهیم کرد.

وی با اشاره به تفاوت پنجمین دوره طرح ملی وبلاگ‌نویسی بوی سیب توضیح داد: موضوع این دوره متنوع‌تر شده است. همچنین بخش جنبی امسال اضافه شده است و به دنبال بین‌المللی کردن این طرح هم هستیم.

این دبیر در پاسخ به این سئوال که آیا با این طرح وبلاگ‌نویسان مستعد را شناسایی خواهید کرد یا نه؟ توضیح داد: بله، این طرح خوبی است و از طریق تبلیغات و اطلاع‌رسانی توانسته‌ایم وبلاگ‌نویسان فعال را شناسایی کنیم. در واقع این طرح منجر به تعامل خوبی میان ما و وبلاگ‌نویسان ایجاد می‌کند.

تونه‌ای درباره اینکه چرا رادیو معارف برگزارکننده این طرح است؟ توضیح داد: رادیو معارف به عنوان یک رسانه دینی تاثیرگذار، فرهنگ‌ساز و جریان‌ساز است و در این باره تلاش می‌کند تا با ارتباط بیشتر با فضای مجازی این تعامل و جریان‌ساز بودن را گسترش دهد، به همین دلیل این طرح را برگزار می‌کند.

وی در پایان افزود: از کسانی که در این طرح شرکت می‌کنند، می‌خواهیم تا تولیدات شخصی خودشان را ارائه بدهند و اگر از منابعی هم بهره بردند، حتماً ذکر منبع را داشته باشند. مسلماً این همکاری می‌تواند در بهتر برگزار شدن این جشنواره به ما کمک کند. همچنین از همکاری نهادهای مختلف همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، شبکه تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد قم، سازمان تبلیغات اسلامی و ... بهره می‌بریم.