پیام دبیر جشنواره ملی عکس ایران/ نمایش فیلم کوتاه در آزادی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: قدمت ثبت لحظات زندگی در کسری از زمان و ایجاد حس مشترک از دیدن یک اتفاق اگر نگوییم به تاریخ نسبتا طولانی پدیدار شدن تصویر بر صفحه آغشته به نیترات نقره بر می گردد، قطعا فصل درخشانی از این رویای بشری محسوب می شود. هنگام نام بردن از ثبت زیباترین عکس کمتر ذهنی است که در میان گزینه هایش عکس طبیعت نباشد. طبیعتی که ما نیز جزئی از آن هستیم و ثبت لحظات زیبای آن امید را در ما زنده خواهد کرد و فهم سودای زمین برایمان بیشتر خواهد شد زمینی که گاهواره انسان است و برای او الهام بخش وامید آفرین.

در ادامه اشاره شد: انجمن سینمای جوانان ایران که شاید با سابقه ترین مرکزی است که از سالهای دور مبادرت به آموزش و پیگیری هنر عکاسی در کشور دارد و امروز که با گذشت سالهای متمادی از فعالیت در این حوزه میگذرد و بعد از روزگار رکودی که برای این هنر در این انجمن پیش آمده است پرداختن به عکاسی آن هم در سطح برگزاری یک جشنواره ملی را با عنوان طبیعت ایران خوش دیده و شعر طبیعت زیبای ایران را بر مطلع حرکتی دوباره برای احیای گذشته درخشان عکاسی در انجمن سینمای جوانان ایران طالعی خوش یمن دیده است.

وی تاکید کرد:حضور 682 عکاس از سراسر این عرصه پهناور با قومیت ها و فرهنگ های با شکوه ایرانی و عکس هایی که این سرای کهن را در 3396 قطعه به زیبایی به تصویر کشیده همه آن استعدادی نبوده است که می توان از آن نام برده و قطعا جوانان و عکاسان مجرب فراوانی بوده اند که فرصتی فراهم نشد تا مجموعه برگزار کننده جشنواره شاهد هنرنمایی این عزیزان نیز باشد. اما علی رغم این محدودیت از میان عکسهای راه یافته به دبیرخانه جشنواره و با تلاش صادقانه و دلسوزانه اعضای هیئت داوران که همه از عکاسان باسابقه و اساتید این حرفه در بخش عکاسی طبیعت بوده اند 124 عکس به مرحله پایانی جشنواره برای نمایش در نمایشگاه و کتاب جشنواره و مجموعه کارت پستال انتخاب شد.

میرزاخانی در ادامه این پیام یادآور شد:امید است با آموزش فراگیر و مجدد هنر عکاسی که گذشته از توان خدشه ناپذیر آن در انتقال مفهوم از مبانی درک سواد بصری سینما نیز می باشد انجمن بتواند فصل نوینی را در ارتقای سطح این هنر در کشور رقم زند تا از گذر این تلاش جوان های هنرمند این سرزمین فرصت اثبات توانایی خود را در عرصه هنر عکاسی به نمایش گذارند.

مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز برگزیدگان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امورسینمایی و جمعی از مدیران فرهنگی، جامعه عکاسان و اصحاب رسانه و مطبوعات ساعت 19 امروز یکشنبه 29 آبان ماه در خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی، باغ هنر برگزار و نمایشگاه تا 5 آذر ماه برای بازدید علاقه مندان دایر است.

- در حالی که نمایش فیلم کوتاه از 16 آبان ماه، دوشنبه‌ها، به صورت یک سانس مستقل از ساعت 16 الی 18 آغاز شده است و تاکنون دو هفته پیاپی از نمایش آثار می‌گذرد، روز دوشنبه 30 آبان ماه بخشی از برگزیدگان بین الملل جشنواره بیست و هشتم فیلم تهران برروی پرده می رود.

آثاری که به نمایش در می‌آیند عبارتند از "بارباکان" بارتلومیج زمودا از کشور لهستان با دریافت تندیس بهترین فیلم داستانی به صورت مشترک، "شیرتلخ" ناصر ضمیری از کشور ایران با دریافت با دریافت تندیس بهترین فیلم داستانی به صورت مشترک، "سیاره زد" موموکو ستو از کشور فرانسه با دریافت تندیس بهترین فیلم تجربی و "آل نینو" میگوئل ساخته ناکو مارتین از اسپانیا با دریافت تندیس بهترین فیلم پویانمایی.