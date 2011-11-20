بایرن در خانه مغلوب دورتموند شد/ گلادباخ و دورتموند به یکقدمی بایرن رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مونشن گلاباخ پدیده این فصل رقابت‌ها شنبه شب با نتیجه جالب 5 بر صفر وردربرمن را در هم کوبید. "مارکو ریوس"، ستاره این روزهای گلادباخ در این بازی هت تریک کرد.

دیشب همچنین شالکه که در خانه میزبان نورنبرگ بود با درخشش هونتلار و رائول 4 بر صفر میهمان خود را از پیش رو برداشت. ولفسبورگ نیز موفق شد با نتیجه 4 بر یک از سد هانوفر 10 نفره بگذرد. در این بازی "دیدیه یاکونان"، بازیکن هانوفر از دقیقه 58 از زمین بازی اخراج شد.

بایرن مونیخ در حساس‌ترین دیدار این هفته در "آلیانس آره‌نا" با نتیجه یک بر صفر و با تک گل "ماریو گوتزه" مغلوب دورتموند، مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها شد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته بوندس‌لیگای آلمان به شرح زیر است:

* مونشن گلادباخ 5 - وردربرمن صفر

گل‌ها: پاتریک هرمن (16)، مارکو ریوس (23، 38 و 51) و خوان فرناندو آرانگو (53)

* شالکه 4 - نورنبرگ صفر

گل‌ها: کلاوس یان هونتلار (13 و 66)، رائول (39) و لوئیس هولتبی (84)

* ولفسبورگ 4 - هانوفر یک

گل‌ها: حسن صالیحمیدزیچ (22 و 36)، کریستین ترش (55) و الکساندر مادلونگ (74) برای ولفسبورگ و کریستین شولز (43) برای هانوفر

* فرایبورگ 2 - هرتابرلین 2

گل‌ها: اشتفان رسینگر (61 و 90) برای فرایبورگ و آدریان گوستاوو (20) و پیتر نیمیر (45) برای هرتابرلین

* بایرن مونیخ صفر - دورتموند یک

گل: ماریو گوتزه (65)

دیدار تیم‌های کلن و ماینتس نیز به دلیل خودکشی بابک رفعتی، داور وسط این دیدار لغو شد.

در ادامه دیدارهای این هفته امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن اشتوتگارت میزبان آگسبورگ خواهد بود و هوفنهایم نیز به مصاف هامبورگ می رود.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 28 امتیاز

2- دورتموند 26 امتیاز - تفاضل گل 18+

3- مونشن گلادباخ 26 امتیاز - تفاضل گل 11+

4- شالکه 25 امتیاز

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16- فرایبورگ 11 امتیاز

17- هامبورگ 10 امتیاز (یک بازی کمتر)

18- آگسبورگ 8 امتیاز (یک بازی کمتر)