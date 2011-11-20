راه اندازی رایانه ای برای مطالعه عوامل سرطانزا از بین مقاله های علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم CRAB می تواند از میان میلیونها مقاله علمی نشانه هایی که عامل ایجاد تومورها هستند را شناسایی کرده و استخراج کند. در حال حاضر دلیل ایجاد تعدادی از سرطانها در افرادی خاص، برای مثال ابتلای بیشتر سرطان لوزالمعده در میان مردان ناشناخته است.

ابتدا از این سیستم برای ارزیابی تاثیراتی که مواد شیمیایی جدید می توانند در ابتلای افراد به سرطان داشته باشند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته محققان دانشگاه کمبریج که این سیستم رایانه ای را راه اندازی کرده اند، هزاران مقاله عملی درباره مواد شیمیایی مختلف وجود دارند که ارزیابی دستی آنها می تواند بسیار پر هزینه تمام شود، در حالی که به دلیل انتشار بالای این نوع از مقالات مدیریت ارزیابی آنها کاری بسیار دشوار خواهد بود.

میزان تولید علمی اقتصادهای رو به رشدی از قبیل چین و هند سرعتی بسیار بالا دارد و از این رو احتمال نادیده گرفته شدن اکتشافات بزرگ به واسطه خطاهای انسانی احتمالی بسیار قوی است.

به گفته دانشمندان با وجود اینکه این سیستم رایانه ای هنوز در دست تکمیل است، می توان از آن برای یافتن روابطی استفاده کرد که در حالت عادی، حتی در صورتی که بتوان تمامی مقاله های جهان را خواند، یافتن آنها کاری بسیار دشوار است.

بر اساس گزارش تلگراف، قرار است سیستم CRAB از طریق وب به صورت آنلاین در اختیار محققان قرار گیرد و امید می رود این تکنولوژی بتواند خود را با دیگر زمینه های علمی و تحقیقاتی انطباق دهد.