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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

امروز برگزار می شود:

مناظره بادامچیان، کواکبیان و مطهری با موضوع نظام پارلمانی

مناظره بادامچیان، کواکبیان و مطهری با موضوع نظام پارلمانی

مناظره قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده مردم تهران در مجلس با موضوع نظام پارلمانی امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت تشکل های عضو دانشگاه شهید بهشتی و نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه امروز یکشنبه  مناظره ای با حضور اسدالله بادامچیان نماینده مجلس و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و عضو فراکسیون اقلیت مجلس و علی مطهری نماینده منتقد دولت با عنوان" "نقش مردم در جمهوری اسلامی با تاکید بر نظام پارلمانی" برگزار می شود.

این مناظره ساعت 14 در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی آغاز خواهد شد.

بنابراین گزارش، روز گذشته نیز بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی مناظره ای را با عنوان "نظام پارلمانی، ریاستی" و با حضور محمد دهقان عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی و صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران برگزار کرده بود که با استقبال دانشجویان این دانشگاه مواجه شد.

کد مطلب 1464068

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