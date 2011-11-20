در گفتگو با مهر عنوان شد: عرضه ژلهایی برای کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی

دکتر سید علی هاشمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیدروژل های سوپر جاذب آب جدید ترین شیوه آبیاری است، افزود: این مواد پلیمری به منزله آب انبارهایی است که قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و محلول های آبی را دارد.



وی با اشاره به تحقیقات در این زمینه اظهار داشت: در این تحقیقات با استفاده از پلیم ها نوعی سوپر جاذب تولید شد که هر گرم از این هیدروژل ها می تواند 200 گرم آب را درون خود ذخیره و درصورت نیاز آب را به ریشه گیاه منتقل می کند



مجری طرح به بیان مزایای این محصول پرداخت و یادآور شد: از جمله مزایای این محصول می توان به مواردی چون از سرعت و ظرفیت زیاد برای جذب آب تا چند برابر وزن خود، افزایش بازده جذب آب ناشی از بارندگی های پراکنده، افزایش عملکرد گیاه و بازدهی محصول و جلوگیری از شسته شدن کودهای محلول در آب و آلودگی آبهای زیر زمینی اشاره کرد.



هاشمی با بیان اینکه این محصول در دل خاک 5 تا 7 سال باقی می ماند، ادامه داد: این مزیت موجب کاهش تعداد آبیاری در زمین های کشاورزی می شود ضمن آنکه استفاده از این محصول در تمامی استانهای ایران و مناطق خشک امکان پذیر است.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران یاد آور شد: هیدروژل سوپر جاذب موجب بهبود میزان هوادهی و زهکشی خاک به علت تغییر حجم مداوم و همچنین فراهم آوردن امکان کشت گیاه و حفظ آب و کود در سطوح شیب دار و مناطق بیابانی کاملا خنثی و غیر سمی می شود.