در گفتگو با مهر عنوان شد: عرضه ژلهایی برای کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی

دکتر سید علی هاشمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیدروژل های سوپر جاذب آب جدید ترین شیوه آبیاری است، افزود: این مواد پلیمری به منزله آب انبارهایی است که قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و محلول های آبی را دارد.
وی با اشاره به تحقیقات در این زمینه اظهار داشت: در این تحقیقات با استفاده از پلیم ها نوعی سوپر جاذب تولید شد که هر گرم از این هیدروژل ها می تواند 200 گرم آب را درون خود ذخیره و درصورت نیاز آب را به ریشه گیاه منتقل می کند
مجری طرح به بیان مزایای این محصول پرداخت و یادآور شد: از جمله مزایای این محصول می توان به مواردی چون از سرعت و ظرفیت زیاد برای جذب آب تا چند برابر وزن خود، افزایش بازده جذب آب ناشی از بارندگی های پراکنده، افزایش عملکرد گیاه و بازدهی محصول و جلوگیری از شسته شدن کودهای محلول در آب و آلودگی آبهای زیر زمینی اشاره کرد.
هاشمی با بیان اینکه این محصول در دل خاک 5 تا 7 سال باقی می ماند، ادامه داد: این مزیت موجب کاهش تعداد آبیاری در زمین های کشاورزی می شود ضمن آنکه استفاده از این محصول در تمامی استانهای ایران و مناطق خشک امکان پذیر است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران یاد آور شد: هیدروژل سوپر جاذب موجب بهبود میزان هوادهی و زهکشی خاک به علت تغییر حجم مداوم و همچنین فراهم آوردن امکان کشت گیاه و حفظ آب و کود در سطوح شیب دار و مناطق بیابانی کاملا خنثی و غیر سمی می شود.
پژوهشگران پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران با استفاده از پلیمر، هیدروژل های سوپر جاذب آب را عرضه کردند که می تواند بیش از 50 درصد مصرف آب را در کشاورزی کاهش دهد.
دکتر سید علی هاشمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیدروژل های سوپر جاذب آب جدید ترین شیوه آبیاری است، افزود: این مواد پلیمری به منزله آب انبارهایی است که قابلیت جذب مقادیر زیادی آب و محلول های آبی را دارد.
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