سومین کشور دنیا با بیشترین تعداد کاربراینترنت/ دومین بازارموبایل جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش استفاده از شبکه های موبایل و دسترسی به اینترنت یکی از نمادهای توسعه اقتصادی و رشد بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف دنیا است به طوریکه امروز آمارگیری از تعداد کاربران موبایل و اینترنت می تواند به عنوان یک شاخص اندازه گیری توسعه مد نظر قرار گیرد.

در این راستا، به تازگی دو گزارش مربوط به تعداد کاربران اینترنت در هند و تعداد کاربران موبایل در قاره آفریقا منتشر شده است که وضعیت کشورهای مورد بررسی را در این دو بخش نشان می دهد.

هند سومین کشور دنیا با بیشترین تعداد کاربر اینترنت

به نظر می رسد که پس از چین و آمریکا یک ابرقدرت جدید وب درحال شکل گیری است به طوریکه تازه ترین گزارش iCube که توسط انجمن موبایل و اینترنت هند (Iamai ) انجام شده است نشان می دهد که در ماه سپتامبر تعداد کاربران هندی به 100 میلیون نفر رسید و تا پایان سال جاری این تعداد به 121 میلیون نفر می رسد. به این ترتیب، پس از چین (تا پایان دسامبر تعداد کاربران اینترنت در این کشور به نیم میلیارد نفر می رسد) و آمریکا هند به زودی به سومین کشور دنیا از نظر بیشترین تعداد کاربر اینترنت تبدیل می شود.

هرچند اگر جمعیت بیش از یک میلیاردی این کشور را مورد ملاحظه قرار دهیم در می یابیم که دستیابی به چنین نتیجه ای چندان دور از ذهن نیست.

در اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق، تغییر عادات زندگی شهروندان هندی و ارتباط میان این تغییر با وب به وضوح نمایان می شود. به طوریکه از 121 میلیون کاربر پیش بینی شده، 97 میلیون نفر کاربر فعال اینترنت هستند. این گزارش همچنین نشان می دهد که 48 درصد از کاربران فعال حداقل 4 تا 6 مرتبه در هفته و 28 درصد از آنها هر روز از اینترنت استفاده می کنند.

این اطلاعات که تائیدی بر نزدیکی شهروندان هندی با این رسانه جدید است، تاکید می کند که 37 درصد از اتصالات به شبکه از خانه انجام می شود این درحالی است که تاکنون در این کشور بیشترین اتصال از طریق کافی نت ها و رایانه های محل کار ثبت می شد.

در این گزارش آمده است: "نسبت به سالهای قبل، امسال نقاط رایج دسترسی به اینترنت مثل کافی نت ها همچنان به اهمیت خود ادامه می دهند اما باوجود این، یک کاهش چشمگیر را در ورود کاربران به شبکه از طریق این نقاط ثبت کرده ایم. این بدان معنی است که تمایل و امکان اتصال از خانه افزایش یافته است."

همچنین، از 121 میلیون کاربر، 92 میلیون نفر در شهرها و 29 میلیون در فضاهای روستایی زندگی می کنند. باوجود این در بین 97 میلیون کاربر فعال هنوز یک شکاف بزرگ دیجیتالی دیده می شود که نشان می دهد از این تعداد، 73 میلیون نفر در فضاهای شهری و 24 میلیون نفر در مناطق روستایی سکونت دارند که این آمار با توجه به وسعت مناطق کشاورزی و روستایی در هند بسیار پایین است و به همین علت دولت تصمیم گرفته فروش مدلهای تبلتهای ارزان مثل تبلت "آکاتاش" که تنها 60 دلار قیمت دارد را در مناطق روستایی آغاز کند.

جدول وضعیت کاربران اینترنت در هند تا پایان سال 2011

تعداد کاربران اینترنت در هند کاربران فعال استفاده هفتگی استفاده روزانه اتصال خانگی کاربران شهرها کاربران روستاها اتصال کاربران فعال از شهرها اتصال کاربران فعال از روستاها 121میلیون 97 میلیون 48 درصد 28 درصد 37 درصد 92 میلیون 29 میلیون 73 میلیون 24 میلیون

ثبت 649 کاربر موبایل در قاره سیاه

به گزارش مهر، نتایج گزارش دیگری با عنوان "رصد موبایل آفریقا 2011" که از سوی انجمن Gsma انجام شده است نشان می دهد که با 649 میلیون اتصال در سه ماهه چهارم سال 2011 آفریقا پس از آسیا به دومین بازار دنیا در بخش تلفن همراه تبدیل شده است.

برپایه گزارش Gsma، تعداد کاربران سرویس موبایل در آفریقا در هر سال 20 درصد رشد دارد درحالی که این رقم در سال گذشته برای اولین بار به ضریب نفوذ 50 درصد رسید که این نشان می دهد یک دوم شهروندان آفریقایی دارای یک تلفن همراه هستند.

پیش بینی ها نشان می دهد که تا پایان سال 2012 تعداد کاربران موبایل در قاره سیاه به 735 میلیون نفر برسد. به اعتقاد "پیتر لیونز"، مدیر عملیاتهای Gsma در بخش آفریقا و خاورمیانه، این صنعت با رشد چشمگیری مواجه است. درصورتیکه نتایج تحقیقات بانک جهانی در کنار گزارش Gsma مورد بررسی قرار گیرد این آمار بسیار قابل قبول به نظر می رسد.

نتایج تحقیقات اخیر بانک جهانی حاکی از آن است که میان گستردگی اتصالات موبایل و تولید ناخالص ملی ارتباط وجود دارد. به طوریکه به ازای هر 10 درصد افزایش متغیر اول (اتصالات موبایل)، متغیر دوم (تولیدناخالص ملی) 0.81 درصد رشد می کند.

مجموع اکوسیستم مرتبط با اتصالات در حرکت در آفریقا سالانه درآمدی معادل 56 میلیارد دلار به ارمغان می آورد که از این میزان، 15 میلیارد دلار وارد خزانه دولتها می شود. از سوی دیگر افزایش اتصالات موبایل برای شهروندان آفریقایی نیز می تواند درآمدزایی داشته باشد. به طوریکه اگر آمارهای Gsma درست باشند در حدود 5.5 میلیون نفر در قاره آفریقا در بخش موبایل مستقیماً و یا غیرمستقیم شاغل هستند.

علیرغم بهبود شرایط، یک سوم ساکنان 25 کشور توسعه یافته تر در این قاره هنوز به تلفن همراه دسترسی ندارند. به اعتقاد کارشناسان، برنامه ریزیهای مفید می تواند در افزایش گسترش موبایل در بین شهروندان این قاره نقش بسزایی ایفا کند.

یک مثال موفق در این مورد، کنیا است. در این کشور پس از حذف مالیات 16 درصدی فروش تلفنهای همراه، خرید این دستگاهها با یک رشد 200 درصدی مواجه شد.

موفق ترین کشور آفریقایی در این بخش نیجریه بوده است. به طوریکه در نیجریه از کل جمعیت 158 میلیون نفری 93 میلیون نفر کاربر موبایل هستند و این کشور 16 درصد از مجموع اتصالات در سراسر قاره را به خود اختصاص داده است.

جدول وضعیت موبایل در قاره آفریقا