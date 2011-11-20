دکه های مطبوعاتی گرگان نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی صبح یکشنبه در در دویست و شانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این مطلب گفت: جا نمایی، طراحی و توزیع یکسان دکه های مطبوعاتی در سطح شهر از جمله وظایف شهرداری است که پیش از این در دستور کار شهرداری گرگان قرار گرفته بود و بر اساس آن مقرر شد پراکندگی کیوسک های مطبوعاتی شهر مشخص و تغییرات کلی ساختاری و ساماندهی آن لحاظ شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه دکه های مطبوعاتی نماد فرهنگی شهر هستند، افزود: در این راستا شهرداری گرگان تاکنون نسبت به ساماندهی ظاهری دکه های مطبوعاتی اقداماتی را انجام داده است و مقرر شد نقشه جانمایی آن را نیز به صورت کارشناسی و توزیع یکسان در سطح شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال کند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ساماندهی تبلیغات شهری و حل مشکل داربست های فلزی تبلیغاتی عنوان کرد: بر اساس گزاری شهردار گرگان در جلسه این کمیسیون، کمیته ای برای رفع مشکل داربست های فلزی تشکیل شده است که در حال بررسی و برنامه ریزی برای ساماندهی این وضعیت هستند.

چراغعلی همچنین با بیان این مطلب که نشست با اعضای هیئت مدیره کانون جهاندیدگان نیز در دستور کار این جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری بود، تصریح کرد: پس از ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره کانون جهاندیدگان مقرر شد درخواست های آنان از شهرداری اعم از تمدید اجاره مکان و مساعدت در تجهیزات آموزشی و فرهنگی کانون از طریق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری پیگیری شود.