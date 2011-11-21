صرفه جویی 2.9 میلیارد دلاری شرکتها از راه استفاده غیرقانونی نرم افزار

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از نرم افزارهای بدون قفل (بدون لیسانس) نه تنها راحت است بلکه به نظر می رسد می تواند تا حد قابل توجهی در هزینه ها صرفه جویی کند.

درحال حاضر بسته های "آفیس 2007" و "آفیس 2010" در کنار سیستم عاملهای "ویندوز "ایکس. پی" و "ویندوز 7" پر استفاده ترین نرم افزارهای دنیا هستند و مایکروسافت یکی از شرکتهایی است که هرگز از سیستم منابع باز حمایت نکرده و از ابتدای تاسیس، همیشه نرم افزارهای تحت لیسانس را عرضه کرده است.

این درحالی است که بسیاری از کاربران مایکروسافت از محصولات قفل شکسته (Cracked) استفاده می کنند و غول نرم افزاری دنیا نیز سالها است به دنبال کاربرانی می گردد که به صورت غیرقانونی از نرم افزارهای این شرکت استفاده می کنند.

یکی از جنجالی ترین این موارد در سال 2007 و زمانی رخ داد که یک معلم روسی به دلیل استفاده از کپی غیرقانونی نرم افزار ویندوز در دادگاه به پرداخت جریمه ای محکوم شد که معادل نیمی از حقوقی وی در تمام سالهای خدمتش بود.

این حکم در شرایطی صادر شد که میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در نامه سرگشاده ای به بیل گیتس از وی تقاضا کرده بود که از گناه این معلم که در مدرسه ای واقع در منطقه محروم "پرم" در "اورالی" کار می کرد بگذرد.

اکنون موسسه تحقیقاتی "کی استون استراتژی" در تحقیقاتی که به سفارش مایکروسافت بر روی شرکتهای مناطق آمریکای لاتین، اروپای مرکز، اروپای غربی و آسیا- اقیانوسیه انجام داد و آن را در برنامه های "روز جهانی بازی جوانمردانه" (Global Play Fair Day) که توسط غول نرم افزاری دنیا سازماندهی شده بود ارائه کرد نشان داد شرکتهایی که برای استفاده از نرم افزارها هزینه لیسانس را پرداخت نمی کنند سالانه 2.9 میلیارد دلار صرفه جویی می کنند.

این تحقیق چند روز پس از این انجام شد که انجمن ملی دادستانهای آمریکا نامه ای را به 39 نماینده کمیسیون تجارت فدرال ارسال کرد و طی آن خواستار اقدامی درمقابل تولیدکنندگان خارجی شد که از نرم افزارهای بدون لیسانس استفاده می کنند.

در این نامه آمده است: "میزان سرقت نرم افزار در بعضی از کشورهایی که شرکای اصلی تجاری آمریکا هستند بیش از 80 درصد و در بعضی موارد بیش از 90 درصد است."

تحقیق "کی استون" با شناسایی کشورهایی که بیشترین صرفه جویی سالانه را در استفاده غیرقانونی از نرم افزار به دست می آورند نشان داده است که سودجوترین شرکتها در کشورهای برزیل، روسیه و هند که همگی در یک سطح توسعه اقتصادی قرار دارند هستند و چین هم از نظر میزان سرقت نرم افزار و هم از نظر صرفه جویی در هزینه ها در قله این طبقه بندی قرار گرفته است.

برپایه این مطالعات، شرکتهای برزیلی همه ساله 186 میلیون دلار از این منبع صرفه جویی می کنند که این رقم در روسیه 115 میلیون، هند 505 میلیون و چین 837 میلیون دلار بوده و در هند این صرفه جویی معادل 215 هزار شغل است.

این تحقیق خاطرنشان می کند که در زمان جنگ مالی و بحران بازارهای سنتی حتی 3 میلیارد دلار صرفه جویی مصرف کنندگان از راههای غیرقانونی نیز می تواند برای تولیدکنندگان مشکل ساز باشد.

استیو بالمر، رئیس هیئت مدیره مایکروسافت در ابتدای سال جاری میلادی در حاشیه دیدار "هو جینتاتو"، رئیس جمهور چین از آمریکا اظهار داشت که 90 درصد از کاربران مایکروسافت در چین حق لیسانس پرداخت نمی کنند.