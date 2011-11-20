افزایش جمعیت تهران مانع اجرای صحیح برنامه کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سنایی روز یکشنبه در همایش علمی هواشناسی و آلودگی هوا با بیان اینکه در سال 79 قرار شد دولت برنامه ای جامع را برای کاهش آلودگی هوا اجرایی کند، گفت: این برنامه در این سالها تضمین و همراه با کار کارشناسی در 7 محور تعریف شد ولی به دلیل عدم اجرای مناسب، متوقف شد.

وی افزود: دولت در سال 86 دوباره این برنامه را تضمین کرد و در برنامه چهارم توسعه هم بر استاندارد کردن خودروها، استاندارد کردن سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تاکید شد ولی با افزایش جمعیت شهر تهران برخی از این تلاشها بی فایده ماند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: برای اینکه موضوع کاهش آلودگی هوا فراموش نشود با توجه به شروع زمستان و آغاز بارندگی هوا این همایش ایجاد شده تا موارد یک به یک پیگیری شود.