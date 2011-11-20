بازگشت رسمی فدائیان اسلام به عرصه سیاسی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت فدائیان اسلام با تغییر و تحول در هیات موسس و اعضای شورای مرکزی بار دیگر فعالیت تشکیلاتی خود را آغاز کرده است به همین جهت اولین نشست خبری این جمعیت دوشنبه هفته جاری 30 آبان ماه به منظور تشریح دلایل بازگشت به عرصه سیاسی کشور و اعلام مواضع این تشکل باسابقه در خصوص مهمترین مسائل داخلی و بین المللی برگزار می شود.

در این نشست خبری محمد مهدی عبدخدایی و سید مهدی طباطبایی به نمایندگی از اعضای هیات موسس به سوال های خبرنگاران پاسخ خواهند داد.

بنابراین گزارش، جمعیت فدائیان اسلام در سال 1320 از سوی شهید نواب صفوی با هدف برقراری حکومت اسلامی تشکیل شد. نواب صفوی پس از ترور ناموفق حسین علاء از مدیران رژیم ستم شاهی دستگیر و به اعدام و حبس محکوم شد.

طرفداران جمعیت فدائیان اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجدداً اعلام موجودیت کردند اما بنا به دلایلی دیگر فعالیت های خود را ادامه ندادند، اما درعین حال محمد مهدی عبد خدایی در محافل سیاسی، رسانه ای بعنوان دبیر کل جمعیت فدائیان اسلام معرفی می شد، با این اوصاف فدائیان اسلام نفش فعالی را در عرصه سیاسی کشور ایفا نمی کرد.

البته در این مدت شخص عبد خدایی در تشکل های دیگر همچون جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی عضوشورای مرکزی بود اما در نشست خبری دوشنبه 30 آبان ماه باردیگر بعنوان عضو هیات موسس این تشکل باسابقه شرکت می کند.