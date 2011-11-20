  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

مواد درسی کنکور ارشد آزاد تغییر کرد/ اعلام دروس جدید در هفته اول آذر

مواد درسی کنکور ارشد آزاد تغییر کرد/ اعلام دروس جدید در هفته اول آذر

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از تغییر مواد درسی کنکور ارشد این دانشگاه خبر داد و گفت: لیست مواد امتحانی تغییر یافته رشته گرایشهای کنکور کارشناسی ارشد سال 91 این دانشگاه به همراه ضرایب آنها هفته نخست آذرماه منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی نگرانی برخی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه آزاد مبنی بر تغییر مواد درسی رشته های مختلف و عدم اطلاع داوطلبان از جزئیات مواد درسی تغییر یافته به خصوص در رشته های فنی مهندسی، عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته نخست آذرماه سال جاری و پیش از آغاز زمان ثبت نام در این آزمون، لیست مواد درسی تغییر یافته در تمام رشته گرایشها به همراه ضرایب آن در سامانه اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد منتشر می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی از 17 دی ماه سال جاری آغاز و آزمون روزهای 21 تا 23 اردیبهشت ماه سال 91 برگزار می شود، تاکید کرد: در این دوره از آزمون، تعداد درسها تغییر می کند اما منابع درسی هیچ تغییری نخواهد کرد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در ادامه با تاکید بر اینکه نظام انتخاب رشته در این آزمون تغییری نخواهد کرد، ادامه داد: نظام انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی هیچ تغییری نکرده است.

سجادی جاغرق با اشاره به تفاوت ازمون کارشناسی ارشد امسال با سالهای گذشته، گفت: اگر داوطلبی در گرایشهای مختلف رشته زراعت، انتخابی داشت و قبول نشد در صورتیکه در جای دیگری ظرفیت ایجاد شد، این شخص پذیرفته می شود. در واقع می توان گفت گزینش باسوادترها در کنکور کیفی تر می شود.

وی تاکید کرد: اگر داوطلبی در انتخاب اول دانشگاه پذیرفته شد، مختار است که سرکلاسهای درس آن رشته برود یا نه. اما اگر داوطلبی تاکید داشت که می خواهد به انتخاب دوم خود برود، نمی تواند زیرا ظرفیت در انتخاب دوم توسط سایر پذیرفته شدگان تکمیل شده و این گونه خواسته ها موجب بی نظمی می شود.

کد مطلب 1464088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها