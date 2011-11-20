دیدار استاندار آذربایجان شرقی با کهنسال ترین و جوان ترین بازنشسته استان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار صمیمانه علاوه بر استاندار آذربایجان شرقی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، مدیرکل آموزش و پرورش، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل امورمالیاتی و مدیر صندوق بازنشستگی آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.

احمد علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی در این دیدارها از زحمات وتلاش های بازنشستگان در دوران خدمت قدردانی کرد و ضمن آرزوی طول عمر و سلامتی، با اهدای هدایایی آنان را مورد تجلیل قرار داد.

وی با اشاره به تلاش دولت در ایجاد زندگی راحت و بی دغدغه برای بازنشستگان، تصویب قانون خدمات کشوری و افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان را در راستای همین تلاش ها ارزیابی کرد و افزود: بازشنستگان اسوه های خدمتند و باید مورد تکریم قرار گیرند.

استاندار آذربایجان شرقی حضور در منزل بازنشستگان را حرکتی نمادین در جهت الگوسازی این قشر برای کارمندان جوان ارزیابی کرد و افزود: دوره بازنشستگی، دوره فراغت از مسئولیت ها و انتقال تجربه به نسل جدید است و مسئولان موظفند بستر تحقق این مهم را مهیا کنند.

در این دیدارهای صمیمی و پرنشاط، "غلامحسین ولائی" با 98 سال سن به عنوان کهنسال ترین و "کریم پیرخرد" با 43 سال سن به عنوان جوان ترین بازشنستگان آذربایجان شرقی ضمن ابراز خرسندی از حضور استاندار آذربایجان شرقی در منزلشان، به بیان خاطراتی از دوران خدمت خود پرداختند.

فرزندان و خانواده این دو بازنشسته در این دیدارها که در ساعات اولیه شنبه شب انجام گرفت و هر کدام بیش از یک ساعت ادامه داشت نیز حضور داشتند.

"غلامسحین ولائی" متولد 1292 بوده و در سال 1340 با حدود 23 سال خدمت در سازمان امور اقتصادی و دارایی، به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

"کریم پیرخرد" نیز متولد 1347 بوده که پس از 22سال خدمت در آموزش و پرورش، در سال 88 بازنشسته شد.