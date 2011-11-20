طرح چاپ 100 عنوان کتاب از 100 مولف در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه نشر استان با اعلام این خبر گفت: این طرح در راستای حمایت از فعالان حوزه نشر استان و برای نخستین بار در استان زنجان اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه بارها شاهد این بودیم که ناشران در جهت چاپ کتاب های خود مشکلاتی دارند اجرای این طرح گام موثری در جهت کاهش مشکلات آنان و همچنین فعال سازی چاپخانه های استان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: به خرید کتاب از ناشران استانی نیز اشاره کرد و گفت: بحث خرید کتاب از ناشران نیز حرکت ماندگاری در استان خواهد شد.

سهندی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود عنوان کرد: با توجه به تاکیداتی که مقام معظم رهبری همیشه نسبت به مسائل فرهنگی کشور دارند ارزش و اهمیت پرداختن به مقوله فرهنگ نمایان می شود.

سهندی فرهنگ را به آب تشبیه کرد و گفت: نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف جامعه همانند آب است که در نبود آن وضعیت غیر قابل تحملی بوجود می آید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: اگر فرهنگ جامعه اصلاح شود تمامی مشکلات، اندیشه ها و فکرها نیز متحول می شود بنابراین فرهنگ چگونه اندیشیدن را در راستای خوب زندگی کردن به انسان ها می آموزد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه همه انسان ها در بدو خلقت پاک به دنیا می آیند ولی به موجب اصطکاک های اجتماعی به میادین آلوده کشیده می شوند افزود: انسان می تواند با استفاده از پیچیدگی ها و تیزبینی هایی که خداوند در وجود او قرار داده در فرهنگ جامعه تغییر و تحول ایجاد کرده و در مقابل دشمنان ایستاده گی کند.

سهندی ادامه داد: هنر انسان آن است که فطرت خدادادی را پاک نگه دارد و در کنار آن با متانت و اخلاق حوزه فرهنگ را به نحو مطلوب در جامعه پیش ببرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در پایان یادآور شد: فعالان حوزه چاپ و نشر کتاب با همه کاستی ها و مظلومیت ها میدان را رها نمی کنند و همواره در راستای اهداف انقلاب اسلامی تلاش می کنند.