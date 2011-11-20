صنایع حاشیه ای و کشت گلخانه ای دشمن هوای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن روز یکشنبه در همایش علمی هواشناسی و آلودگی هوا با بیان اینکه موضوع شرایط زیست محیطی در تهران مهمترین مسئله است، افزود: متأسفانه اکوسیستم جهانی و تخریب محیط زیست توسط عدم اجرای صحیح قوانین به دست خود بشر صورت گرفته و ما امروز به جنگ معلول می رویم.

وی، گلوگاه اصلی برای کاهش آلودگی هوا را توجه به تعالیم و پهنه بندیهای علمی در علم هواشناسی عنوان کرد و گفت: امروز هواشناسی کار بسیار دشواری را بر عهده دارد و بر خلاف تعریفی که عوام دارند، هواشناسی علمی است که می تواند در پیشرفت کشور تأثیرگذار باشد.

استاندار تهران با اشاره به برخی از فعالیتهای کشاورزی در حاشیه تهران افزود: چون پهنه ها تعریف نشده بسیاری از کشت های گلخانه ای به سرچشمه آلایندگی تبدیل شده است البته نباید از صنایع قدیمی در تهران غافل ماند هرچند که با قانون جدید استقرار صنایع در 120 کیلومتری تهران ممنوع است ولی صنایعی که از قبل بوده اند بخش عظیمی از آلودگی تهران را فراهم می کنند.

تمدن با بیان اینکه دولت 5100 میلیارد تومان در سال 90 برای کاهش آلودگی هوا اختصاص داده است، گفت: نباید در این روزهای بارانی، روزهای غم انگیز تهران را در آذرماه سال گذشته فراموش کنیم.

وی ادامه داد: طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و کشور با تولید خودروهای نو، خروج خودروهای فرسوده، سوخت استاندارد، توسعه حمل و نقل شهری و ریلی، معاینه فنی مناسب، استفاده از فناوری نوین در مدیریت ترافیک، اصلاح مصرف انرژی، توسعه فضای سبز، پایش آلودگی هوا، آموزش و نظارت به کمال می رسد که باید تمامی دستگاهها این 11 بند قانون را در این طرح اجرا کنند که کشورهایی مانند ژاپن با این برنامه ها موفق شدند.

استاندار تهران خطاب به اعضای علمی این همایش گفت: ما به نتایج و یافته های این جلسات دل بسته ایم و از سازمان هواشناسی و دستگاههای مسئول می خواهیم که در رأس آلودگی تهران به ما کمک کنند.