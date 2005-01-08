  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۰۳

باهدف بررسي برخي موضوعات و سئوالات نمايندگان ، فراخوانده شدند:

شمخاني ، يونسي ، موسوي لاري و قاليباف اين هفته در كميسيون امنيت ملي مجلس

شمخاني وزير دفاع ، يونسي وزير اطلاعات ، موسوي لاري وزير كشور و قاليباف فرمانده نيروي انتظامي به منظور بررسي برخي موضوعات سياسي ، داخلي و حقوقي و پاسخ به سئوالات نمايندگان اين هفته دركميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس حضور مي يابند .

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، قراراست در جلسه روزدو ‌شنبه اين هفته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موضوع حضور اتباع خارجي مقيم استان سيستان و بلوچستان با حضور موسوي لاري وزير كشور، سردارقاليباف فرمانده نيروي انتظامي و معاونان امنيتي وانتظامي وامورمجلس ومديركل اتباع خارجي وزارت كشور مورد بررسي قرار گيرد .

چهارشنبه اين هفته سوالات سبحاني نيا ، شجاع ، پيش بين وعطارزاده نمايندگان نيشابور، دشتستان ، بافت و بوشهر ازموسوي لاري وزير كشور نيز در اين كميسيون مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

همين روزسئوال جعفرزاده نماينده ماكو وچالدران ازيونسي وزير اطلاعات و سئوال ابطحي نماينده خميني شهر از دريابان شمخاني وزير دفاع نيزدركميسيون امنيت ملي وسياست خارجي بررسي مي شود .

 درجلسه روز سه شنبه اين هفته نيز آخرين اخبارو تحولات جاري با حضور معاون ارتباطات ، كنسولي وامورمجلس وزارت خارجه دركميسيون امنيت ملي مجلس بررسي شود .

بررسي اعتبارات وبودجه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از ارتش و سپاه  وبازديد از سازمان ثبت احوال كشورنيز از دستورات جلسه يكشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است .

تحولات اخير افغانستان وچگونگي وتركيب كابينه جديد  آن كشور با حضور اولياي وزارتخانه هاي اطلاعات و امور خارجه و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيزدرجلسه فرداي كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي مي شود .

طرح بكارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهها وموسسات آموزش عالي به عنوان دهيار دردوره خدمت سربازي واستماع گزارش رييس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز از ديگر دستورات جلسه روز سه شنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است .
کد مطلب 146410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها