شمخاني ، يونسي ، موسوي لاري و قاليباف اين هفته در كميسيون امنيت ملي مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، قراراست در جلسه روزدو ‌شنبه اين هفته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موضوع حضور اتباع خارجي مقيم استان سيستان و بلوچستان با حضور موسوي لاري وزير كشور، سردارقاليباف فرمانده نيروي انتظامي و معاونان امنيتي وانتظامي وامورمجلس ومديركل اتباع خارجي وزارت كشور مورد بررسي قرار گيرد .

چهارشنبه اين هفته سوالات سبحاني نيا ، شجاع ، پيش بين وعطارزاده نمايندگان نيشابور، دشتستان ، بافت و بوشهر ازموسوي لاري وزير كشور نيز در اين كميسيون مورد بررسي قرار خواهد گرفت

.





همين روزسئوال جعفرزاده نماينده ماكو وچالدران ازيونسي وزير اطلاعات و سئوال ابطحي نماينده خميني شهر از دريابان شمخاني وزير دفاع نيزدركميسيون امنيت ملي وسياست خارجي بررسي مي شود .

درجلسه روز سه شنبه اين هفته نيز آخرين اخبارو تحولات جاري با حضور معاون ارتباطات ، كنسولي وامورمجلس وزارت خارجه دركميسيون امنيت ملي مجلس بررسي شود .

بررسي اعتبارات وبودجه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از ارتش و سپاه وبازديد از سازمان ثبت احوال كشورنيز از دستورات جلسه يكشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است .

تحولات اخير افغانستان وچگونگي وتركيب كابينه جديد آن كشور با حضور اولياي وزارتخانه هاي اطلاعات و امور خارجه و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيزدرجلسه فرداي كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي مي شود .

طرح بكارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهها وموسسات آموزش عالي به عنوان دهيار دردوره خدمت سربازي واستماع گزارش رييس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز از ديگر دستورات جلسه روز سه شنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است .