اسرائیل نگران بیداری افکار عمومی باشد/ ابعادی از شخصیت سردار مقدم

محمدرضا نقدی در گفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص ابراز خوشحالی رژیم صهیونیستی از انفجار در یکی از پادگان های سپاه که منجر به شهادت سردار حسن طهرانی مقدم و برخی همکاران وی شده بود اظهار داشت: اسرائیلی ها می توانند ازهر حادثه ای که برای ما اتفاق می افتد ابرازخوشحالی کنند، اما این حوادث ریشه ای نبوده و فقط یک مشکل فنی بود که می توانست در هر نقطه ای از جهان رخ دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به اینکه این حوادث فنی هیچ گاه برای کشورمان به عنوان تهدید محسوب نمی شود گفت: اسرائیلی ها به جای خوشحالی از این موضوع به فکر در مان مشکلات خودشان در منطقه و جهان باشند، زیرا مقاومت مردم به پا خاسته در منطقه علیه این رژیم غاصب یک حادثه ریشه ای است.

نقدی در ادامه افزود: حادثه ای که می تواند سرنوشت کشورها را رقم بزند افکارعمومی مردم است. امروز در منطقه افکار عمومی پشتوانه جمهوری اسلامی است و حتی در جنبش وال استریت که در قلب ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است مردم پرچم اسرائیل را به آتش می کشند و این اتفاقی است که آمریکا و اسرائیل باید از آن ناراحت باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به برخی خصوصیات اخلاقی شهید حسن طهرانی مقدم اشاره و تصریح کرد: حاج حسن مقدم عاشق اهل بیت به ویژه حضرت زهرا(س) بود.از دیگر خصوصیات این شهید بزرگوار عشق او به ولایت و مقام معظم رهبری بود به طوری که ایشان نام مقام معظم رهبری را بدون ذکر"حضرت" بر زبان جاری نمی کردند و درآخر اینکه شهید مقدم عاشق شهادت بود و سر انجام به آرزویش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از انفجار مهیب در پادگان سپاه پاسداران در غرب تهران، وزیر دفاع اسرائیل با ابراز خرسندی از این حادثه، ابراز امیدواری کرد که ایران شاهد رویدادهای بیشتری از این دست باشد.



ایهود باراک به رادیو ارتش اسرائیل گفت: من از حد و اندازه این انفجار اطلاعی ندارم؛ اما اگر این رویدادها افزایش یابد خوب است.