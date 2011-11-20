همایش جبهه پایداری ایران اسلامی در زنجان برگزار می شود

محمدرضا میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با دعوت از همه چهره ها و شخصیت ها و افراد تاثیرگذار در جبهه اصولگرایی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هنوز مکان دقیق برگزاری این همایش در شهر زنجان معلوم نیست، افزود: به طور قطع این همایش در یکی از سالنهای بزرگ شهر زنجان، دارالقرآن یا فرهنگسرای هلال برگزار خواهد شد.

میرمحمدی با دعوت از کلیه فعالین واقشار مختلف سیاسی اصولگرا برای حضور در این مراسم افزود: این مراسم ساعت 15 روز جمعه چهارم آذرماه سالجاری در سالن اجتماعات دارلقرآن کریم و یا فرهنگسرای هلال شهر زنجان برگزار می شود.

دبیر موقت جبهه پایداری ایران اسلامی با بیان اینکه جبهه پایداری ایران اسلامی در حال حاضر همایش های در برخی استانهای کشور برگزار کرده است، استان زنجان را جزو استانهای نخست در برگزاری همایش جبهه پایداری ایران اسلامی اعلام کرد و افزود: در این همایش دکتر زارعی از نمایندگان اصولگرای مجلس و تعدادی از اعضای دفتر مرکزی جبهه پایداری ایران اسلامی حضور خواهند داشت.

میرمحمدی همچنین از احتمال حضور حجت الاسلام آقاتهرانی در همایش جبهه پایداری ایران اسلامی خبر داد.

وی اعضای هیئت موسس جبهه پایداری ایران اسلامی را در استان زنجان را از 30 نفر از اقشار مختلف استان زنجان اعلام کرد و افزود: در این جبهه از همه اقشار مختلف و تاثیرگذار جامعه از روحانیون، فرمانداران فعلی و سابق و سایر گروههای جامه حضور دارند.