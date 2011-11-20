تبلیغات دوطرفه پلهای عابر پیاده تردد گرگانیها را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین صبح یکشنبه در یکصد و نود و پنجمین جلسه این کمیسیون بر ضرورت تامین امنیت اجتماعی شهروندان برای تردد در پل های هوایی عابر پیاده تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در این خصوص مقرر شد تمام پله های عابر پیاده از یک طرف برای نصب تابلوهای تبلیغاتی استفاده شود و از طرف دیگر برای حفض امنیت تردد شهروندان باز بماند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از پل های هوایی عابر پیاده در سطح شهر گرگان به دلیل بهره برداری بالای تبلیغاتی امنیت اجتماعی شهروندان را در معرض آسیب قرار داد، گفت: محیط های نامطلوب شهری به دلیل عدم رعایت برخی از اصول و قواعد ساختاری مشکلات بسیاری را برای امنیت شهروندان ایجاد کرده و در رشد آسیب های اجتماعی موثر است.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر گرگان در پایان با اشاره به اینکه برخی از فضاهای شهری معمولا از دید پنهان هستند و به همین خاطر فضاهای دنج و مطمئنی برای فعالیت های غیرمجاز و ناهنجار محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: داخل زیرگذرها، پل های هوایی، زمین های فرورفته و گودها مواردی از فضاهای بدون دفاع در شهرها هستند که مدیریت شهری باید نسبت به حفظ امنیت اجتماعی شهروندان در این نقاط تدبیر و چاره اندیشی لازم را داشته باشد.