  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

نامجو به مهر خبر داد:

ارتقاء آگاهی بازرسان بهداشتی از ضوابط قانونی ضروری است

ارتقاء آگاهی بازرسان بهداشتی از ضوابط قانونی ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش و ترویج دامپزشکی کرمان بر لزوم افزایش آگاهی بازرسان بهداشتی دامپزشکی از ضوابط قانونی تاکید کرد.

آذز نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقش اساسی دامپزشکی در تامین سلامت جامعه، بازرسان این اداره کل تمام توان خود را برای شناسایی تخلفات و برخورد با آنها به کار می گیرند.

نامجو بر لزوم آشنایی هرچه بیشتر بازرسان بهداشتی از قوانین و ضوابط قانونی تاکید کرد و ابراز داشت: دامپزشکی کرمان در این راستا اقدام به برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی کرده است.

وی طول این دوره را یک روز عنوان کرد و گفت: در این دوره 65 نفر از کارشناسان واحدهای نظارت بر بهداشت عمومی کرمان حضور به هم می رسانند.

این مسئول تصریح کرد: افراد شرکت کننده پس از اتمام دوره گواهی آموزشی از طرف دادگستری کرمان دریافت می کنند. 

نامجو زمان برگزاری دوره مذکور 30 آبان ماه عنوان کرد و یادآور شد: دامپزشکان به توجه به وظایف حساس خود در رده ضابطین خاص قرار دارند.   


 
کد مطلب 1464105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها