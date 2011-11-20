ارتقاء آگاهی بازرسان بهداشتی از ضوابط قانونی ضروری است

آذز نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقش اساسی دامپزشکی در تامین سلامت جامعه، بازرسان این اداره کل تمام توان خود را برای شناسایی تخلفات و برخورد با آنها به کار می گیرند.

نامجو بر لزوم آشنایی هرچه بیشتر بازرسان بهداشتی از قوانین و ضوابط قانونی تاکید کرد و ابراز داشت: دامپزشکی کرمان در این راستا اقدام به برگزاری دوره آموزشی ضابطین قضایی کرده است.

وی طول این دوره را یک روز عنوان کرد و گفت: در این دوره 65 نفر از کارشناسان واحدهای نظارت بر بهداشت عمومی کرمان حضور به هم می رسانند.

این مسئول تصریح کرد: افراد شرکت کننده پس از اتمام دوره گواهی آموزشی از طرف دادگستری کرمان دریافت می کنند.

نامجو زمان برگزاری دوره مذکور 30 آبان ماه عنوان کرد و یادآور شد: دامپزشکان به توجه به وظایف حساس خود در رده ضابطین خاص قرار دارند.



