27 هزار جلد سند مالکیت در مازندران صادر شد

ولی عبدی کمیشانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد برگ سند برای املاک دولتی، اراضی موقوفه، اراضی ملی، معاملات و اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکتها تجاری و غیر تجاری در استان صادر شد.



وی افزود: هم اکنون در مازندران بیش از یک میلیون و 100 هزار پروانه ثبتی در واحدهای ثبتی نگهداری می شود که همه این موارد به صورت دستی و سنتی است.



مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران به مزایای صدور سندهای ملیکیت تک برگی اشاره کرد و ادامه داد: از مزایای سند تک برگی ارتقاء ضریب امنیت و جلوگیری از تعارض اسناد مالکیت و جعل سند و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر و درج نقشه و موقعیت جغرافیایی ملک و درج دقیق مشخصات مالک و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت و دقت و کیفیت به شهروندان است.



عبدی کمیشانی با اشاره به اینکه برای دریافت سند برگی نیازی نوبت انتظار نیست، افزود: براساس تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک با سازمان نظام مهندسی کشور، کار نقشه برداری از آپارتمانهای به نظام مهندسی واگذار شده و نظام مهندسی نقشه ای را بر اساس نرم افزار ارائه شده را ترسیم و پس از تائید سند برگی صادر می شود.



وی افزود: هزینه سند برگی که در قانون آمده برای هر برگ 20 هزار و 200 تومان است و این به غیر از هزینه های ثبتی است.



مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران یادآور شد: هم اکنون در مازندران تعداد 22 واحد ثبتی، 347 دفتر اسناد رسمی، 166 دفتر ازدواج و 57 دفتر طلاق فعال است.



مازندران بیش از سه میلیون و 100هزار نفر جمعیت دارد.