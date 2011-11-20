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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس/

منچستری‌ها پیروز شدند/ اختلاف پنج امتیازی "سیتی" با "یونایتد"

منچستری‌ها پیروز شدند/ اختلاف پنج امتیازی "سیتی" با "یونایتد"

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس روز شنبه با برگزاری هشت دیدار آغاز شد که در مهمترین دیدارها تیم‌های آرسنال، منچستریونایتد و منچسترسیتی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال در زمین نورویچ سیتی موفق شد باز هم با درخشش "رابین فن پرسی" با نتیجه 2 بر یک از سد میزبان خود بگذرد. هر دو گل آرسنال را در این بازی فن پرسی به ثمر رساند.

دیروز همچنین منچسترسیتی در خانه خود با نتیجه 3 بر یک از سد نیوکاسل گذشت و منچستریونایتد نیز با تک گل دقیقه 11 "چیچاریتو" میزبان خود سوانسی را از پیش رو برداشت.

- نتایج کامل دیدارهای روز گذشته لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:
* نورویچ سیتی یک - آرسنال 2
گل‌ها: استیو موریسون (16) برای نورویچ و رابین فان پرسی (27 و 59) برای آرسنال

* اورتون 2 - ولورهمپتون یک
گل‌ها: فیل جاگیلکا (44) و لیتون بینز (83 - پنالتی) برای اورتون و استیفن هانت (37 - پنالتی) ولورهمپتون

* منچسترسیتی 3 - نیوکاسل یک
گل‌ها: ماریو بالوتلی (41 - پنالتی)، میکا ریچاردز (44) و سرخیو آگوئرو (72 - پنالتی) برای من سیتی و گاسلینگ (89) برای نیوکاسل

* ساندرلند صفر - فولهام صفر

* وست بروم 2 - بولتون یک
گل‌ها: جرون توماس (16) و شین لانگ (56) برای وست بروم و ایوان کلاسنیچ (21 - پنالتی) برای بولتون

* استوک سیتی 2 - کوئینزپارک رنجرز 3
گل‌ها: جاناتان والترز (8) و ریایان شاوکراس (64) برای استوک و حیدر هلگوسان (22 و 54) و یانگ (44) برای کوئینزپارک رنجرز

* ویگان 3 - بلکبرن 3
گل‌ها: یوردی گومز (7)، گری کالدول (31) و آلبرت کروسات (88) برای ویگان و یاکوبو آیگبنی (2 و 90 - پنالتی) و دیوید هویلت (60) برای بلکبرن

* سوانسی سیتی صفر - منچستریونایتد یک
گل: خاویر هرناندس (11)

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های چلسی و لیورپول پیگیری می‌شود.

جدول رده بندی:
1- منچسترسیتی 34 امتیاز
2- منچستریونایتد 29 امتیاز
3- نیوکاسل 25 امتیاز
4- چلسی 22 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- بولتون 9 امتیاز
19- بلکبرن 7 امتیاز
20- ویگان 6 امتیاز

کد مطلب 1464108

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