تمرینات تیم والیبال کاله مازندران آغاز شد

نعمت قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمرینات تیم کاله مازندران پس از برگزاری بازی هفته ششم با تیم پیشگامان کویر یزد تعطیل شد و از روز گذشته تمرینات این تیم در سالن تمرینی باشگاه کاله از سر گرفته شد.



وی ادامه داد: این تعطیلات در پی لغو بیش از یک ماهه بازیهای لیگ برتر والیبال به علت حضور تیم ملی والیبال بزرگسالان در مسابقات قهرمانی والیبال جهان در ژاپن بوده است.



مسئول اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران اضافه کرد: این تصمیم از سوی کادر فنی تیم کاله مازندران گرفته شده و در پی یک ماه بازیهای فشرده لیگ برتر برای بازیکنان این تیم نیاز بود.



قربانی گفت: دور جدید تمرینات آماده سازی تیم کاله مازندران در حالی در آمل آغاز شد که سه بازیکن ملی پوش این تیم به نام های فرهاد نظری افشار، علیرضا نادی وحمزه زرینی به علت همراهی تیم ملی حضور ندارند.



وی ادامه داد: تمرینات تیم کاله اکنون در دو نوبت صبح وعصر در سالن تمرین باشگاه کاله برگزار می شود.



قربانی اضافه کرد: مدیران باشگاه کاله امسال سرمایه گذاری خوبی در جذب و تدارکات این تیم برای موفقیت و کسب حداقل قهرمانی در لیگ دیدند و امید است مازندران پس از سالها قهرمانی در لیگ را تجربه کند.



تیم کاله مازندران در پایان هفته ششم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با کسب 15 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.



تیم والیبال کاله مازندران، در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، بیستم آذر ماه در آمل میزبان تیم شهرداری ارومیه است.



تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشورحضور دارد.